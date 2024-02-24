Жителям Авдеевки начали выдавать российские паспорта

Населенный пункт перешел под контроль РФ 17 февраля

24 февраля 2024, 11:22, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые паспорта граждан РФ выдали жителям освобожденной Авдеевки, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители освобожденной Авдеевки. Поздравляем! Мы Вместе!" – написал он.

Авдеевка перешла под контроль России и администрации ДНР 17 февраля.

22-го числа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что заявления на получение российских паспортов подали 29 жителей населенного пункта.

По состоянию на 2022 год население Авдеевки составляло 31 392 человека.