Работу предлагают в дружных коллективах, где коллеги готовы прийти на помощь в сложных ситуациях

11 апреля 2025, 18:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стоматологу, водителю и автослесарю работодатели в Барнауле готовы платить более 100 тысяч рублей, сообщает "Авито".

Врач-стоматолог

В стоматологическую клинику ищут стоматолога-терапевта с опытом работы не менее одного года, высшим образованием и действующим сертификатом. Руководство клиники предлагает работу в дружном коллективе и возможность развиваться профессионально и использовать передовые технологии.

"В обязанности будет входить осмотр пациентов, лечение кариеса, протезирование, имплантация, работа с современным оборудованием и ведение документации", – говорится в объявлении.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство и конкурентоспособную заработную плату от 150 000 рублей на руки, комплект спецодежды, а также возможность получения дополнительных поощрений и поддержку со стороны руководства.

Водитель КамАЗа (категория С, Е)

Вакансия водителя грузовых автомобилей предполагает полную занятость. Зарплата от 150 000 до 210 000 рублей выплачивается два раза в месяц, дополнительно выплачиваются суточные. Автомобили, на которых предстоит работать, не старше 2020 года выпуска. Они в исправном состоянии, необходимости в постоянном техническом обслуживании нет – в случае поломок предусмотрен оперативный ремонт на СТОА.

"В штате есть механик и логисты, которые готовы прийти на помощь в сложных ситуациях. Зарекомендовавшему себя водителю компания оплачивает подъемные после испытательного срока. Иногородним предоставляется жилье в период выходных", – подчеркнул работодатель.

Автослесарь

В автосервисе открыта вакансия автослесаря с полным рабочим днем и графиком работы 4/2 с 08:00 до 20:00. Заработная плата составляет от 80 000 до 200 000 рублей в месяц, работодатель гарантирует регулярные выплаты два раза в месяц.

Эта вакансия предназначена для специалистов, которые уже имеют опыт работы в автосервисах не менее пяти лет. От кандидатов требуется высокий уровень ответственности и дисциплинированности.