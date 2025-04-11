Жителям Барнаула назвали вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей
Работу предлагают в дружных коллективах, где коллеги готовы прийти на помощь в сложных ситуациях
11 апреля 2025, 18:15, ИА Амител
Стоматологу, водителю и автослесарю работодатели в Барнауле готовы платить более 100 тысяч рублей, сообщает "Авито".
Врач-стоматолог
В стоматологическую клинику ищут стоматолога-терапевта с опытом работы не менее одного года, высшим образованием и действующим сертификатом. Руководство клиники предлагает работу в дружном коллективе и возможность развиваться профессионально и использовать передовые технологии.
"В обязанности будет входить осмотр пациентов, лечение кариеса, протезирование, имплантация, работа с современным оборудованием и ведение документации", – говорится в объявлении.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство и конкурентоспособную заработную плату от 150 000 рублей на руки, комплект спецодежды, а также возможность получения дополнительных поощрений и поддержку со стороны руководства.
Водитель КамАЗа (категория С, Е)
Вакансия водителя грузовых автомобилей предполагает полную занятость. Зарплата от 150 000 до 210 000 рублей выплачивается два раза в месяц, дополнительно выплачиваются суточные. Автомобили, на которых предстоит работать, не старше 2020 года выпуска. Они в исправном состоянии, необходимости в постоянном техническом обслуживании нет – в случае поломок предусмотрен оперативный ремонт на СТОА.
"В штате есть механик и логисты, которые готовы прийти на помощь в сложных ситуациях. Зарекомендовавшему себя водителю компания оплачивает подъемные после испытательного срока. Иногородним предоставляется жилье в период выходных", – подчеркнул работодатель.
Автослесарь
В автосервисе открыта вакансия автослесаря с полным рабочим днем и графиком работы 4/2 с 08:00 до 20:00. Заработная плата составляет от 80 000 до 200 000 рублей в месяц, работодатель гарантирует регулярные выплаты два раза в месяц.
Эта вакансия предназначена для специалистов, которые уже имеют опыт работы в автосервисах не менее пяти лет. От кандидатов требуется высокий уровень ответственности и дисциплинированности.
"Обязанности включают ремонт подвески, замену ГРМ и ремонт ДВС. Работодатель обещает предоставить необходимое оборудование, комплект инструментов и спецодежды. Оформление осуществляется в соответствии с ТК РФ", – указывается в вакансии.
19:11:56 11-04-2025
Ни одна вакансия по факту трудовым договором с прописанной в нем окладной частью 100т. не заключит. А премиальную часть оплатят на усмотрение.
19:55:39 11-04-2025
/Работу предлагают в дружных коллективах, где коллеги готовы прийти на помощь в сложных ситуациях/
HR, в смысле кадровички, вы корону снимите, бесполезные прокладки
Хуже вас только риэлтеры и то не факт
22:46:15 11-04-2025
Чуть больше килобакса
Собственно - немного...
10:18:44 12-04-2025
Musik (22:46:15 11-04-2025) Чуть больше килобаксаСобственно - немного... ... Ну по меркам бедной России не плохо.