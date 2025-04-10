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На Алтае стало больше работы, где платят свыше 100 тысяч рублей в месяц

В крае на протяжении двух лет работодатели активно конкурировали за сотрудников, повышая зарплатные предложения

10 апреля 2025, 10:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае увеличилось количество вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей. Об этом amic.ru сообщил сервис по поиску работы "Зарплата.ру", проанализировав 158 тысяч вакансий, размещенных в регионе.

"На протяжении двух лет работодатели активно конкурировали за соискателей и переманивали сотрудников из других компаний, повышая зарплатные предложения. Конкурентная борьба за поиск и привлечение работников простимулировала рост зарплат, в том числе у ряда наиболее востребованных специалистов предложения заработка стали выше рынка", – говорится в исследовании.

Количество вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тысяч рублей за год увеличилось на 35%. Однако в 2025 году динамика роста зарплат снижается, поскольку для многих организаций достигнут предел возможностей и дальнейшее увеличение фонда оплаты труда практически невозможно.

"Но для ряда более востребованных и дефицитных специалистов резервы для повышения оплаты труда останутся", – подчеркнули аналитики.

Сферы, где наиболее часто работодатели предлагают заработок от 100 тысяч рублей:

  • транспорт;
  • логистика;
  • перевозки;
  • производство;
  • строительная отрасль. 

Больше всего предложений с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось за год для курьеров (+96%), водителей (+71%), машинистов (+67%), разнорабочих (+58%) и упаковщиков (+44%).

Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.

Алтайский край Работа зарплаты

Комментарии 15

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Гость

10:48:42 10-04-2025

предлагать и платить-это разные вещи

  54 Нравится
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Гость

13:41:32 10-04-2025

Гость (10:48:42 10-04-2025) предлагать и платить-это разные вещи...
Всё верно, это же не оклад предлагают 100 тысяч, а возможность зарабатывать с заведомо невыполнимыми объёмами, планами. Почти все уже это проходили. По факту 30 +/-10 тысяч

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Гость

11:03:52 10-04-2025

работодатели активно конкурировали за сотрудников --- какая хорошая новость. Особенно курьеры порадовали

  30 Нравится
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4545353

11:22:01 10-04-2025

Если все уйдут в курьеры - кому они будут что возить?

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Гость

11:46:44 10-04-2025

Достигнут предел - последний крузак из гаража на продажу выставил? Насмешили!

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Иванна

13:49:28 10-04-2025

Обещать, не значит жениться.

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Гость

14:03:25 10-04-2025

Темпы роста предлагаемых зарплат замедлились. Упершись в потолок и ослепнув от блестящих перспектив, кандидаты потянулись за длинным рублем в другие регионы.

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Ан 12

15:07:03 10-04-2025

живу в Барнауле,но работаю по России. Дома столько не зарботать.после обьявления желаемой зп глаза увеличиваются вдвое ,хотя эту сумму заработаю за неделю вдали от дома,и не на северах,а в любом городе России.

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Василек

15:09:39 10-04-2025

Говорил шеф о 60 т.р, по факту 39 т.р. но можно и 60 , только день и ночь - сутки прочь

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Гость

16:12:44 10-04-2025

- " разнорабочих (+58%)"======= Сила есть, ума не надо.

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Гость

18:06:28 10-04-2025

Одно дело читать, другое получать эти суммы. Люди предпочитают получать, Правда в др. регионах.

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NL

20:19:24 10-04-2025

Можно адрес где 100 000 упаковщики получают?

Приведу туда очередь из желающих заработать и сама с удовольствием пойду)

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Гость

10:42:10 11-04-2025

Как всегда одно враньё

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Барнаулец

11:31:45 11-04-2025

График работы 6/1 по 12 часов,
Забыли написать.

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Дрон

19:59:06 11-04-2025

Работал 60 потолок. Если находишь 100 то 12ч а то 15ч и 6 дней а порой 7 дней. Уехал на вахту перекур. Отдых сьемная квартира 6 дней. 200 получаю работаю в два раза меньше чем в регионее

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