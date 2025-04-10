На Алтае стало больше работы, где платят свыше 100 тысяч рублей в месяц
В крае на протяжении двух лет работодатели активно конкурировали за сотрудников, повышая зарплатные предложения
10 апреля 2025, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае увеличилось количество вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей. Об этом amic.ru сообщил сервис по поиску работы "Зарплата.ру", проанализировав 158 тысяч вакансий, размещенных в регионе.
"На протяжении двух лет работодатели активно конкурировали за соискателей и переманивали сотрудников из других компаний, повышая зарплатные предложения. Конкурентная борьба за поиск и привлечение работников простимулировала рост зарплат, в том числе у ряда наиболее востребованных специалистов предложения заработка стали выше рынка", – говорится в исследовании.
Количество вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тысяч рублей за год увеличилось на 35%. Однако в 2025 году динамика роста зарплат снижается, поскольку для многих организаций достигнут предел возможностей и дальнейшее увеличение фонда оплаты труда практически невозможно.
"Но для ряда более востребованных и дефицитных специалистов резервы для повышения оплаты труда останутся", – подчеркнули аналитики.
Сферы, где наиболее часто работодатели предлагают заработок от 100 тысяч рублей:
- транспорт;
- логистика;
- перевозки;
- производство;
- строительная отрасль.
Больше всего предложений с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось за год для курьеров (+96%), водителей (+71%), машинистов (+67%), разнорабочих (+58%) и упаковщиков (+44%).
Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.
10:48:42 10-04-2025
предлагать и платить-это разные вещи
13:41:32 10-04-2025
Гость (10:48:42 10-04-2025) предлагать и платить-это разные вещи...
Всё верно, это же не оклад предлагают 100 тысяч, а возможность зарабатывать с заведомо невыполнимыми объёмами, планами. Почти все уже это проходили. По факту 30 +/-10 тысяч
11:03:52 10-04-2025
работодатели активно конкурировали за сотрудников --- какая хорошая новость. Особенно курьеры порадовали
11:22:01 10-04-2025
Если все уйдут в курьеры - кому они будут что возить?
11:46:44 10-04-2025
Достигнут предел - последний крузак из гаража на продажу выставил? Насмешили!
13:49:28 10-04-2025
Обещать, не значит жениться.
14:03:25 10-04-2025
Темпы роста предлагаемых зарплат замедлились. Упершись в потолок и ослепнув от блестящих перспектив, кандидаты потянулись за длинным рублем в другие регионы.
15:07:03 10-04-2025
живу в Барнауле,но работаю по России. Дома столько не зарботать.после обьявления желаемой зп глаза увеличиваются вдвое ,хотя эту сумму заработаю за неделю вдали от дома,и не на северах,а в любом городе России.
15:09:39 10-04-2025
Говорил шеф о 60 т.р, по факту 39 т.р. но можно и 60 , только день и ночь - сутки прочь
16:12:44 10-04-2025
- " разнорабочих (+58%)"======= Сила есть, ума не надо.
18:06:28 10-04-2025
Одно дело читать, другое получать эти суммы. Люди предпочитают получать, Правда в др. регионах.
20:19:24 10-04-2025
Можно адрес где 100 000 упаковщики получают?
Приведу туда очередь из желающих заработать и сама с удовольствием пойду)
10:42:10 11-04-2025
Как всегда одно враньё
11:31:45 11-04-2025
График работы 6/1 по 12 часов,
Забыли написать.
19:59:06 11-04-2025
Работал 60 потолок. Если находишь 100 то 12ч а то 15ч и 6 дней а порой 7 дней. Уехал на вахту перекур. Отдых сьемная квартира 6 дней. 200 получаю работаю в два раза меньше чем в регионее