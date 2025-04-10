В крае на протяжении двух лет работодатели активно конкурировали за сотрудников, повышая зарплатные предложения

10 апреля 2025, 10:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае увеличилось количество вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей. Об этом amic.ru сообщил сервис по поиску работы "Зарплата.ру", проанализировав 158 тысяч вакансий, размещенных в регионе.

"На протяжении двух лет работодатели активно конкурировали за соискателей и переманивали сотрудников из других компаний, повышая зарплатные предложения. Конкурентная борьба за поиск и привлечение работников простимулировала рост зарплат, в том числе у ряда наиболее востребованных специалистов предложения заработка стали выше рынка", – говорится в исследовании.

Количество вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тысяч рублей за год увеличилось на 35%. Однако в 2025 году динамика роста зарплат снижается, поскольку для многих организаций достигнут предел возможностей и дальнейшее увеличение фонда оплаты труда практически невозможно.

"Но для ряда более востребованных и дефицитных специалистов резервы для повышения оплаты труда останутся", – подчеркнули аналитики.

Сферы, где наиболее часто работодатели предлагают заработок от 100 тысяч рублей:

транспорт;

логистика;

перевозки;

производство;

строительная отрасль.

Больше всего предложений с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось за год для курьеров (+96%), водителей (+71%), машинистов (+67%), разнорабочих (+58%) и упаковщиков (+44%).

Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.