Жителям Барнаула рассказали, как преобразится центр города до конца года
Работы, в частности, ведут в парках "Центральный" и Нагорный, а также на улице Мало-Тобольской
21 сентября 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле продолжают реализовывать проект туристского кода. На текущей неделе в центре города выполнили либо еще выполняют следующие работы:
- в Нагорном парке поставили камень-основание для макета города 1860-х годов и сделали велосипедную парковку;
- на пешеходной части улицы Мало-Тобольской устанавливают антипарковочные барьеры;
- в парке "Центральный" собирают историческую беседку и торговые павильоны.
Как отметили в мэрии, до конца года для горожан в Нагорном парке также сделают фотозону, на Мало-Тобольской появится арт-объект "Купец Сухов", а в парке "Центральный" установят интерактивные стенды на тему растений аптекарского огорода.
Помимо этого, в центре города обновят туристскую навигацию, установят информационные стенды с бронзовыми барельефами на местах утраченных архитектурных объектов и бронзовые фигурки, посвященные истории развития города.
16:58:20 21-09-2024
огромное спасибо, будем отдыхать по туристической навигации Барнаула, Турции нам не нать, счастливы и восхищены!!!
17:20:37 21-09-2024
Снег выпадет?
09:50:37 23-09-2024
И туристов начнут завозить...:-)...Вы, друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...Уничтожили жизнь в старом городе. Тысячи барнаульцев лишили работы и заработка. Изуродовали нагорный парк убогой лестницей и безвкусной богодельней. Допустили снос Речного Вокзала. Осталось колючей проводкой огородить и расставить макеты горожан.