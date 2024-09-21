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Жителям Барнаула рассказали, как преобразится центр города до конца года

Работы, в частности, ведут в парках "Центральный" и Нагорный, а также на улице Мало-Тобольской

21 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Беседки в парке "Центральный" / Фото: t.me/barnaul_org
Беседки в парке "Центральный" / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле продолжают реализовывать проект туристского кода. На текущей неделе в центре города выполнили либо еще выполняют следующие работы:

  • в Нагорном парке поставили камень-основание для макета города 1860-х годов и сделали велосипедную парковку;
  • на пешеходной части улицы Мало-Тобольской устанавливают антипарковочные барьеры;
  • в парке "Центральный" собирают историческую беседку и торговые павильоны. 

Как отметили в мэрии, до конца года для горожан в Нагорном парке также сделают фотозону, на Мало-Тобольской появится арт-объект "Купец Сухов", а в парке "Центральный" установят интерактивные стенды на тему растений аптекарского огорода.

Помимо этого, в центре города обновят туристскую навигацию, установят информационные стенды с бронзовыми барельефами на местах утраченных архитектурных объектов и бронзовые фигурки, посвященные истории развития города.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 3

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Гость

16:58:20 21-09-2024

огромное спасибо, будем отдыхать по туристической навигации Барнаула, Турции нам не нать, счастливы и восхищены!!!

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Musik

17:20:37 21-09-2024

Снег выпадет?

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Дюша

09:50:37 23-09-2024

И туристов начнут завозить...:-)...Вы, друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...Уничтожили жизнь в старом городе. Тысячи барнаульцев лишили работы и заработка. Изуродовали нагорный парк убогой лестницей и безвкусной богодельней. Допустили снос Речного Вокзала. Осталось колючей проводкой огородить и расставить макеты горожан.

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