Жителям Барнаула вернули воду после коммунальной аварии

Сейчас специалисты устраняют повреждения, но уже без отключения водоснабжения в домах

01 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Жителям Центрального района Барнаула вернули холодную воду после коммунальной аварии, сообщили в мэрии утром 1 марта.

Без ресурса с прошлого вечера оставались дома, расположенные по адресам: пр. Красноармейский, 51, 53, 53г, 61, 61а, 63, 67, 69, 69б, 71, 71а, ул. Папанинцев, 121а.

"Сотрудники "Росводоканала Барнаул" провели работы по переключению контуров водоснабжения, что позволило вернуть воду в дома барнаульцев 28 февраля вечером", – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас специалисты устраняют повреждения, но уже без отключения воды в домах.