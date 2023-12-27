Поездка обойдется в 28 рублей

27 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Бийске в ночь с 31 декабря на 1 января изменится расписание движения трамваев. Как сообщает пресс-служба Бийскгортранса, транспорт будет ходить так:

№ 3С "Коммунарский" – "Садовое кольцо": с 23:00 до 02:00 с интервалом движения 37 минут; с 02:00 до 03:16 с интервалом 1 час 16 минут.

с 23:00 до 02:00 с интервалом движения 37 минут; с 02:00 до 03:16 с интервалом 1 час 16 минут. № 5 "Коммунарский" – "Льнокомбинат": с 22:48 до 02:17 с интервалом 30 минут; с 02:17 до 03:17 с интервалом 60 минут.

с 22:48 до 02:17 с интервалом 30 минут; с 02:17 до 03:17 с интервалом 60 минут. № 7С "Лесозавод" – "Садовое кольцо": с 23:00 до 02:00 с интервалом 42-46 минут; с 02:00 до 03:26 с интервалом 1 час 26 минут.

Цена проезда в новогоднюю ночь составит 28 рублей.

Ранее стало известно, что проезд на некоторых маршрутах Барнаула с 1 января может подорожать до 35 рублей.