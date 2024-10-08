Жителям Шелаболихи из-за прорыва дамбы стало сложнее добираться до больницы

Новый график оказался неудобным для пациентов, которым нужно ежедневно ездить на процедуры

08 октября 2024, 10:46, ИА Амител

Последствия прорыва дамбы в Шелаболихе / Фото: правительство Алтайского края

Жители Шелаболихи рассказали, что из-за прорыва дамбы им стало сложно добираться до больницы. Как сообщает "Алтапресс", автобусы запустили в объезд по федеральной трассе, однако ходят они нечасто.

Напомним, что в минувшую субботу, 5 октября, в Шелаболихе прорвало дамбу. Бурные потоки воды смыли дорогу, которая соединяет обе части села. По данным МЧС, разрушение произошло из-за разлива воды из каскада аварийных озер.

На время проведения работ администрация села составила график движения автобусов. Они ездят бесплатно в объезд по федеральной трассе и довозят жителей до второй части райцентра. Автобусы отправлялись каждый час, с 07:00 до 20:20. 7 октября график обновили. Теперь ходят четыре рейса: в 07:00, 12:00, 17:00 и 19:00.

По словам женщины, это существенно усложнило путь до больницы. Уезжая к врачу утром, возможность вернуться появляется лишь в обед или вечером. Особенные сложности возникли у тех пациентов, которым ежедневно нужно добираться на процедуры. Собеседница отметила, что, помимо автобусов, в селе есть и такси. По ее словам, за поездку водители берут 200 рублей, а вечером – 300 рублей.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Разрабатывается дорожная карта действий, ведется подготовка к обустройству кратчайшего объездного пути. Дополнительно составляется план школьного маршрута – он на стадии окончательного утверждения.