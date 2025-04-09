Жителю алтайского села, бросавшему самодельные гранаты в полицейских, предъявили обвинение
Мужчина находится под стражей
09 апреля 2025, 16:45, ИА Амител
Жителю Целинного района Алтайского края, который кидал в полицейских самодельные гранаты, предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Об этом сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры Алтайского края.
По версии следователей, 5 апреля житель Бочкарей стал угрожать односельчанам и стрелять по ним из самодельного оружия. Прибывшие на место полицейские попытались пресечь противоправные действия, однако мужчина начал сопротивляться и бросать в них гранаты.
"По счастливой случайности никто из граждан и полицейских не пострадал. После задержания в доме мужчины были обнаружены огнестрельное оружие и взрывчатка, которые он самостоятельно изготавливал в домашних условиях", – добавили в СК.
Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева его ход взяли на контроль.
16:58:27 09-04-2025
Не, ну какое посягательство на жизнь - это шутка была.
Максимум мелкое хулиганство.
А полицаям можем сказать - никого же не убил, вот убьют тогда и жалуйтесь.
08:05:51 10-04-2025
Мужик в детстве не наигрался, а может переиграл на компе. Его лечить надо, а тут испугались! Дело шьют.
10:04:31 10-04-2025
из ролика по виду сделано грамотно.
это не дедов за хранение десятка патронов 41 года выпуска паковать.
заслужил по максимуму.