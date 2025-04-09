Жителю алтайского села, бросавшему самодельные гранаты в полицейских, предъявили обвинение

Мужчина находится под стражей

09 апреля 2025, 16:45, ИА Амител

Жителю Целинного района Алтайского края, который кидал в полицейских самодельные гранаты, предъявили обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Об этом сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры Алтайского края.

По версии следователей, 5 апреля житель Бочкарей стал угрожать односельчанам и стрелять по ним из самодельного оружия. Прибывшие на место полицейские попытались пресечь противоправные действия, однако мужчина начал сопротивляться и бросать в них гранаты.

"По счастливой случайности никто из граждан и полицейских не пострадал. После задержания в доме мужчины были обнаружены огнестрельное оружие и взрывчатка, которые он самостоятельно изготавливал в домашних условиях", – добавили в СК.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева его ход взяли на контроль.