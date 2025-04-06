Житель Алтая попытался застрелить односельчанина и подорвать полицейских
По данному факту возбуждено уголовное дело
06 апреля 2025, 12:30, ИА Амител
В селе Бочкари Целинного района 45-летний местный житель напал на односельчанина и полицейских, рассказали в региональном СК.
Вечером 5 апреля мужчина "на почве личных неприязненных отношений" начал стрелять в односельчанина из самодельного огнестрельного оружия.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия мужчины, однако он начал оказывать активное сопротивление и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Отмечается, что подозреваемого задержали. Следователи проводят осмотр места происшествия, обыски в жилище "стрелка" и выемку взрывчатых веществ и боеприпасов.
"Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", – заключили в СК.
В декабре 2024 года в Барнауле сбежавший из исправительного центра мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСИН, пытавшимся задержать его.
12:44:36 06-04-2025
С односельчанами он конечно погорячился.
15:32:37 06-04-2025
Закусывать надо. Огребет на всю катушку
11:24:12 07-04-2025
Вот вам и Чикаго.