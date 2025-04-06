НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтая попытался застрелить односельчанина и подорвать полицейских

По данному факту возбуждено уголовное дело

06 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

В селе Бочкари Целинного района 45-летний местный житель напал на односельчанина и полицейских, рассказали в региональном СК.

Вечером 5 апреля мужчина "на почве личных неприязненных отношений" начал стрелять в односельчанина из самодельного огнестрельного оружия.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия мужчины, однако он начал оказывать активное сопротивление и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Отмечается, что подозреваемого задержали. Следователи проводят осмотр места происшествия, обыски в жилище "стрелка" и выемку взрывчатых веществ и боеприпасов.

"Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", – заключили в СК.

В декабре 2024 года в Барнауле сбежавший из исправительного центра мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСИН, пытавшимся задержать его.

Александр Перелыгин/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Происшествия полиция

Комментарии 3

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Гость

12:44:36 06-04-2025

С односельчанами он конечно погорячился.

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Олег

15:32:37 06-04-2025

Закусывать надо. Огребет на всю катушку

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Афиноген

11:24:12 07-04-2025

Вот вам и Чикаго.

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