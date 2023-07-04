Животные устроили бунт против техники на Алтае

Медведь атаковал фотоловушки, а от белок досталось датчикам температуры

04 июля 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: Юрий Калинкин

Животные устроили бунт против техники в Алтайском заповеднике. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Одну из фотоловушек на побережье телецкого озера медведь уничтожил, а вторую сорвал, но оставил в рабочем состоянии. Сотрудники заповедника забрали технику для чистки и починки.

Также после проверки датчиков автоматического определения температуры и влажности Кыйгакского высотного профиля специалисты нашли два поврежденных - им досталось от белок. Испорченную технику сотрудники заменили.