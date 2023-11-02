Живут подо льдом. Карпов в барнаульском парке "Изумрудный" не успели выловить к снегу
Чтобы они не погибли от недостатка кислорода, во льду пробивают лунки
02 ноября 2023, 13:45, Анастасия Чебакова
Цветных карпов, обитающих в пруду барнаульского парка "Изумрудный", не успели выловить к холодам и отдать в "добрые руки". Об этом amic.ru рассказал управляющий территорией Владислав Вакаев.
По словам Вакаева, карпов не смогли своевременно выловить из-за неподходящего оборудования.
"Невод, который мы применили, оказался коротким. Рыба уплыла. Заказали другой, но когда он пришел – стукнули морозы. Сейчас лед не позволяет нам это сделать", – пояснил Вакаев.
Сейчас рыбы живут под "панцирем". Чтобы они не погибли от недостатка кислорода, во льду пробивают лунки.
"Мы ждем, когда будет оттепель и лед растает. Через неделю должно быть тепло, тогда мы снова постараемся выловить", – сообщил Вакаев.
После этого рыбы отправятся на зимовку в Калманский район – там их поместят в специальный незамерзающий пруд, где карпы смогут пережить холода. Со слов Вакаева, к нему обращалось несколько желающих приютить карпов, но руководство парка решило не разъединять их и централизованно отправить в один "приют".
Напомним, в начале июня в пруд парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых цветных карпов. Они служили декоративным целям и радовали гостей. В начале октября Владислав Вакаев сообщил, что в ближайшие две недели карпов должны выловить, после чего – отдать в "добрые руки". И объявил о поиске людей, готовых приютить рыб.
13:55:24 02-11-2023
По весне всплывут.
14:01:56 02-11-2023
полоротые
14:07:35 02-11-2023
Я видел как-то по местным новостям сюжет про сельских кулибиных, которые придумали и установили специальную ветроустановку, нагнетающую воздух под лёд на одном из "заморных" озёр в крае... идея мне тогда показалась просто гениальной, но больше информации об этом я не нашёл...
14:09:51 02-11-2023
Гость (14:07:35 02-11-2023) Я видел как-то по местным новостям сюжет про сельских кулиби... эта лужа просто промерзнет насквозь, так что отсутствие кислорода это мелочи.
14:14:23 02-11-2023
Гость (14:09:51 02-11-2023) эта лужа просто промерзнет насквозь, так что отсутствие кисл... Это не лужа, а пруд.
14:45:34 02-11-2023
Гость (14:14:23 02-11-2023) Это не лужа, а пруд.... какова его максимальная глубина? какова площадь зеркала воды?
14:12:14 02-11-2023
Гость (14:07:35 02-11-2023) Я видел как-то по местным новостям сюжет про сельских кулиби... Потому что никому ничего не надо
18:41:55 02-11-2023
Гость (14:12:14 02-11-2023) Потому что никому ничего не надо... Нет. Потому что буквально за несколько морозных и безветренных часов эта установка вмерзает.
14:23:40 02-11-2023
Гость (14:07:35 02-11-2023) Я видел как-то по местным новостям сюжет про сельских кулиби... Обратись в районный центр Мамонтово- там это сооружение.
14:25:46 02-11-2023
во льду пробивают лунки." Вот и пусть Вакаев ежедневно до весны пробивает лунки и кислород вдувает,если у него "невод короткий" оказался. Хотя больше подходит- "ум"
14:26:10 02-11-2023
Российская безалаберность, как и во всех сферах жизни. Ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы позаботились о рыбе.
14:35:55 02-11-2023
Карасей надо было запускать, они и во льду выживают.
14:45:12 02-11-2023
Гость (14:35:55 02-11-2023) Карасей надо было запускать, они и во льду выживают.... Не пишите ерунды! Караси выживают зарываясь в ил, а если ила нет, то... (((
15:19:59 02-11-2023
Гость (14:45:12 02-11-2023) Не пишите ерунды! Караси выживают зарываясь в ил, а если ила... Зароются в бетон!
15:26:25 02-11-2023
Гость (14:45:12 02-11-2023) Не пишите ерунды! Караси выживают зарываясь в ил, а если ила... Ил обязательно есть, умник, только бассейны чистят "пылесосами", да и то не все. Караси в садовом баке, насквозь промерзшем выживают.
14:44:02 02-11-2023
Всё через Ж...
14:48:45 02-11-2023
Завидую человеку - всякой лабудой может заниматься на полном серьезе
15:04:30 02-11-2023
Так: насыпать ил, греть всю зиму, обдувать воздухом. Расходимся.
15:17:53 02-11-2023
Ну и какой после этого Вакаев руководитель? Уволить!
15:28:35 02-11-2023
Гость (15:17:53 02-11-2023) Ну и какой после этого Вакаев руководитель? Уволить! ... Похоже,в Эрдмана,на Суворова,13 его уже заждались.
15:27:22 02-11-2023
поставьте рыбакам задачу. всех выловят. съедят правда, но..... издержки производства
15:30:09 02-11-2023
Надо подогрев делать чтобы не промёрз до дна!
16:57:15 02-11-2023
Гость (15:30:09 02-11-2023) Надо подогрев делать чтобы не промёрз до дна!... Кипятильник надо кинуть! Потом добавим 2 камаза картошки, соль и перец по вкусу. Так с самой большой ухой в мире в книгу
15:53:57 02-11-2023
Ну, что вы все... Никто же не знал, что в ноябре случится минус на улице...
16:16:33 02-11-2023
Природоохранное законодательство нарушено. Весь город любовался этими карпами. А теперь все наблюдают, как с ними жестоко обходятся. У каждого нарушения - есть конкретное Фамилия, Имя, Отчество и должность. Где Росприроднадзор ???
16:53:06 02-11-2023
так тут и фио есть - написано даже. Наказать. Хотя зачем, его волкособы покусят, кои в парке бегают.
12:12:33 03-11-2023
Кто бы сомневался.
13:11:46 03-11-2023
Пробейте майну, поставьте мелкоячеистую сетку и каждый час вынимайте рыбу, которая будет к майне подплывать. Не благодарите.