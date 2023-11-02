Живут подо льдом. Карпов в барнаульском парке "Изумрудный" не успели выловить к снегу

Чтобы они не погибли от недостатка кислорода, во льду пробивают лунки

02 ноября 2023, 13:45, Анастасия Чебакова

Карпы / Фото: amic.ru

Цветных карпов, обитающих в пруду барнаульского парка "Изумрудный", не успели выловить к холодам и отдать в "добрые руки". Об этом amic.ru рассказал управляющий территорией Владислав Вакаев.

По словам Вакаева, карпов не смогли своевременно выловить из-за неподходящего оборудования.

"Невод, который мы применили, оказался коротким. Рыба уплыла. Заказали другой, но когда он пришел – стукнули морозы. Сейчас лед не позволяет нам это сделать", – пояснил Вакаев.

Сейчас рыбы живут под "панцирем". Чтобы они не погибли от недостатка кислорода, во льду пробивают лунки.

"Мы ждем, когда будет оттепель и лед растает. Через неделю должно быть тепло, тогда мы снова постараемся выловить", – сообщил Вакаев.

После этого рыбы отправятся на зимовку в Калманский район – там их поместят в специальный незамерзающий пруд, где карпы смогут пережить холода. Со слов Вакаева, к нему обращалось несколько желающих приютить карпов, но руководство парка решило не разъединять их и централизованно отправить в один "приют".

Напомним, в начале июня в пруд парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых цветных карпов. Они служили декоративным целям и радовали гостей. В начале октября Владислав Вакаев сообщил, что в ближайшие две недели карпов должны выловить, после чего – отдать в "добрые руки". И объявил о поиске людей, готовых приютить рыб.