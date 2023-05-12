С рыцарями, балом и гаданиями. Как пройдёт "Ночь Музеев" в Алтайском крае в 2023 году

Amic.ru рассказывает, что нового приготовили алтайские музеи на "Музейную ночь – 2023"

12 мая 2023, 07:45, ИА Амител

"Ночь Музеев – 2022" / Фото: amic.ru

"Ночь музеев" в 2023 году состоится 20 мая в давно знакомом формате сразу в нескольких городах Алтайского края. Пришедшие смогут взять уроки фехтования у рыцарей, погадать на картах Таро, узнать много нового на пешеходных экскурсиях, потанцевать на дискотеке 80-х, посетить мастер-классы, квизы и многое другое. О том, как пройдёт "Ночь музеев" в этом году, представители регионального Минкульта и двух краевых музеев рассказали на пресс-конференции 11 мая.

Чему посвящена акция в этом году?

В этом году акция будет посвящена Международному дню музеев, 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Году педагога и наставника в России и Году десятилетия детства. Основной темой "Ночи музеев" станет "История и истории".

Когда состоится "Ночь музеев"?

В Алтайском крае акция стартует в Барнауле. Торжественное открытие состоится 20 мая в 18:00 на ул. Мало-Тобольской. По всему краю музеи откроют свои двери в 19:00 этого же числа и проработают до 02:00 21 мая.

"На Мало-Тобольской запланировано театрализованное действо, посвящённое Барнаулу и передаче памяти от поколения к поколению. Оно расскажет о нашей истории, стране. Открытие даст старт акции. Наши музеи будут собирать группы и вести пешую прогулку по исторической части города – это тоже изюминка вечера", – рассказала на пресс-конференции главный специалист алтайского Минкульта Анна Лебедева.

Сколько всего будет участников?

Всего в крае в эту ночь будут работать 103 музея, из них 45 – в Барнауле (30 государственных, городских и частных музеев и галерей и 15 школьных музеев) и 58 – в городах и сёлах Алтайского края.

Среди музеев в Барнауле, например, краеведческий, художественный, ГМИЛИКА, "Мир времени", "Горная аптека", "Мир камня" и так далее.

"Ночь музеев-2022"/ Фото: amic.ru

По всему Алтайскому краю свои двери откроют музей имени Германа Титова в Поспелихе, музей Валерия Золотухина в селе Быстрый Исток, Роберта Рождественского в Косихе, Михаила Калашникова в Курье и другие.

В Минкульте советуют барнаульцам не "гнаться" за всеми музеями, а заранее составить себе программу, чтобы посетить несколько самых интересных мест.

"Каждый музей ориентируется по своему ресурсу и устанавливает свой диапазон. 4-5 музеев это вполне достаточно, не стоит пытаться пробежать везде. Если вы хотели спокойно походить по музеям, то вряд ли это получится, потому что это шумно, многолюдно и предполагает яркий досуг. Обратите внимание, что есть близлежащие музеи в Косихе, Павловске, Новоалтайске. Семья может до них доехать и интересно провести время", – посоветовала Анна Лебедева.

А есть ли единый входной билет?

Нет. Единого входного билета в этом году нет. Билет надо покупать отдельно в 14 музеев из 45: в Краеведческий, Художественный, в ГМИЛИКА, в музей "Город", в галерею Universum АлтГУ, в "Горную аптеку", в Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Юрия Деточкина, в "Мир Камня", в "Мир времени", в Музей археологии и этнографии Алтая АГУ, в выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, в клуб-музей частных коллекций, а также в Музей природы института биологии и биотехнологии АГУ и на выставочную площадку барнаульского зоопарка "Лесная сказка". До двух часов ночи посетитель может входить и заходить в музей по одному билету.

Во все остальные музеи – участники акции вход свободный, покупать билет не нужно.

Татьяна Бондаренко, Анна Лебедева и Ольга Филиппова на пресс-конференции 11 мая/ Фото: amic.ru

А появились ли среди участников новые музеи?

Да. В Барнауле впервые участие в акции примут: Музей музыкальных инструментов народного мастера Алтайского края Александра Гнездилова, выставочная площадка барнаульского зоопарка "Лесная сказка", музей колоколов Алтайского центра звонарского мастерства храмового комплекса Иоанна Богослова, а также две новые выставочные площадки – в Алтайском краевом отделении Российского детского фонда и в Центре культурно-делового сотрудничества "Немцы Алтая".

Сколько стоит билет и можно ли его купить заранее?

Для музеев установлена одинаковая цена билетов. Взрослые посетители платят по 100 рублей, дети до 6 лет могут пройти бесплатно. Заранее купить билеты можно. Их начали продавать ещё с 5 мая в кассах. Доступна и покупка онлайн через интернет.

Можно ли купить билеты по "Пушкинской карте"?

Да. Билеты можно купить онлайн и по "Пушкинской карте" в государственные музеи и в музей "Город".

Что будет интересного на "Ночи музеев"?

На "Ночи музеев" будет много разных мероприятий. Например, Алтайский краеведческий музей организует выступление фехтовальщиков, дискотеку 80-х, мастер-классы по изготовлению скифского и китайского зеркала, пешеходные экскурсии и квизы.

"В этом году у нас запланирована большая танцевальная программа, которая пройдёт на улице Ползунова. Начинается с семи часов и заканчивается в час. Будет "танцующая улица", где люди присоединяются к танцевальному флешмобу. В музее всё начнётся с выступления клуба боевых искусств, можно будет увидеть рыцарей, которые будут учить пользоваться оружием. Отдельная программа – "Алиса в стране чудес", где Алиса и Шляпник будут встречать гостей и играть вместе с ними в игры. Запоминающимся событием станет спиритический сеанс и гадания на картах Таро. Будем вызывать дух купца Зубова, погадаем, узнаем свою судьбу", – рассказала заведующая отделом развития Краеведческого музея Ольга Филиппова.

На площадках Художественного музея пройдут выставки, дегустация напитков, прослушивание виниловых пластинок, open-air лекция "Стрит-арт в Барнауле", мастер-классы по плетению оберега на запястье, по росписи на камне и изготовлению листа/пера в технике макраме. Будет и так называемая "нетипичная пешеходная экскурсия "Вдоль музейного квартала". Мероприятия состоятся и в музейном дворике. Будут доступны и фотозоны. Завершится ночь в Художественном музее квартирником "Здесь и сейчас" Аси Масловой и компании.

"Ночь музеев – 2022" в Барнауле / Фото: amic.ru

Есть и множество интересных мероприятий в других музеях Барнаула. Но и в районах края тоже есть куда сходить.

"Семьям я бы предложила съездить в музей Германа Титова в Полковниково. Они начинают ночь с космического бала, там можно будет научиться танцевать, пришедшим предложат посетить фонд-хранилище. Детский музей в Ласточкином гнезде приготовил отдельную программу для детей о русском гостеприимстве. Заканчивается всё фейерверком. У музея Чуйского тракта – тема "Большая перемена". Каждый зал экспозиции этого музея – определённый урок, который поможет вспомнить обучение в школе. Завершается всё выпускным. В Шипуновском краеведческом музее представят программу к 80-летию Сталинградской битвы", – рассказала Ольга Филиппова.

Где можно посмотреть всю программу?

По словам Анны Лебедевой, программа уже готова, её опубликовали в группе "Ночи музеев" во "ВКонтакте" и на сайте "Ночьмузеев22.рф". Список мероприятий в Барнауле можно посмотреть здесь, а в Алтайском крае – здесь.

Будут ли ходить автобусы между музеями?

Нет. Такой функции в этом году нет. Но, возможно, будет продлена работа городского общественного транспорта, отметила Анна Лебедева. Минкульт уже направил заявку в мэрию Барнаула и надеется, что её поддержат.

Какие улицы будут перекрыты на "Музейную ночь"?

На "Музейную ночь" перекроют участок ул. Ползунова (от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского) и проезжей части ул. Льва Толстого (от проспекта Ленина до улицы Максима Горького).