Еще жив? Что происходит на рынке жилья в Барнауле после отмены льготной ипотеки

Прогнозы были неутешительные, но как все вышло на самом деле?

29 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Есть ли жизнь на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки? Прогнозы были неутешительные, но как все вышло на самом деле? Об этом в эфире Business FM* Барнаул рассказал эксперт по недвижимости и автор рубрики "Гайд по недвижимости" Дмитрий Дворядкин.

Дворядкин напомнил, что банки официально перестали выдавать льготную ипотеку за несколько дней до ее официальной отмены. Чтобы успеть воспользоваться этой программой, люди и агентства ринулись в банки. Тогда случился большой всплеск заявок – до 870 выдач относительно обычных пятисот в среднем. В июле же падение составило порядка 90%. Однако в Барнауле рынок продолжает жить.

"Если судить по количеству обращений в агентства недвижимости, то оно находится на среднем уровне лишь с небольшим снижением. При этом число сделок на середину июля вовсе не упало, а даже есть тренд на рост: например, показатели в апреле-мае были куда хуже", – сказал эксперт.

По словам Дворядкина, в основном это происходит благодаря запуску новых жилых комплексов в Барнауле – в частности, в центре. Люди покупают их в основном за наличные, без ипотеки. Но застройщики и банки тоже начали искать выход из положения. Первые предлагают рассрочки, вторые – субсидированные ипотечные программы.

Эксперт также отметил, что покупатели сменили стратегию ожидания, которая была год-полтора назад, смирившись с текущими условиями на рынке. И решили не упускать интересные объекты. Вместе с тем семейная ипотека пока не стала драйвером рынка, как это ожидалось.

"Сейчас их выдают не так много – спрос третьего квартала исчерпался еще в первом полугодии. Но, возможно, именно в Алтайском крае ситуация будет иной, в отличие от других регионов. Правительство страны смягчило условия по выдаче семейной ипотеки для края и еще нескольких регионов", – сказал Дворядкин.

Если подытожить, то жизнь на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки есть. Но, конечно, уже несколько другая. Эксперт призвал посмотреть, к чему ситуация придет к осени и далее.