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Еще жив? Что происходит на рынке жилья в Барнауле после отмены льготной ипотеки

Прогнозы были неутешительные, но как все вышло на самом деле?

29 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Есть ли жизнь на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки? Прогнозы были неутешительные, но как все вышло на самом деле? Об этом в эфире Business FM* Барнаул рассказал эксперт по недвижимости и автор рубрики "Гайд по недвижимости" Дмитрий Дворядкин.

Дворядкин напомнил, что банки официально перестали выдавать льготную ипотеку за несколько дней до ее официальной отмены. Чтобы успеть воспользоваться этой программой, люди и агентства ринулись в банки. Тогда случился большой всплеск заявок – до 870 выдач относительно обычных пятисот в среднем. В июле же падение составило порядка 90%. Однако в Барнауле рынок продолжает жить.

"Если судить по количеству обращений в агентства недвижимости, то оно находится на среднем уровне лишь с небольшим снижением. При этом число сделок на середину июля вовсе не упало, а даже есть тренд на рост: например, показатели в апреле-мае были куда хуже", – сказал эксперт.

По словам Дворядкина, в основном это происходит благодаря запуску новых жилых комплексов в Барнауле – в частности, в центре. Люди покупают их в основном за наличные, без ипотеки. Но застройщики и банки тоже начали искать выход из положения. Первые предлагают рассрочки, вторые – субсидированные ипотечные программы. 

Эксперт также отметил, что покупатели сменили стратегию ожидания, которая была год-полтора назад, смирившись с текущими условиями на рынке. И решили не упускать интересные объекты. Вместе с тем семейная ипотека пока не стала драйвером рынка, как это ожидалось.

"Сейчас их выдают не так много – спрос третьего квартала исчерпался еще в первом полугодии. Но, возможно, именно в Алтайском крае ситуация будет иной, в отличие от других регионов. Правительство страны смягчило условия по выдаче семейной ипотеки для края и еще нескольких регионов", – сказал Дворядкин.

Если подытожить, то жизнь на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки есть. Но, конечно, уже несколько другая. Эксперт призвал посмотреть, к чему ситуация придет к осени и далее.

Барнаул недвижимость ипотека

Комментарии 19

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Гост

06:24:47 29-07-2024

Да да , а что вы от риэлтора хотите услышать , все хорошо , все хорошо. Как говорят риЭлторА - "ещё есть зазор , подрастут квартирки" , то что они при этом сейчас берутся продавать готовые новостройки от собственника ниже чем предлагают заходить в новые проекты им побоку , денежки неси , комиссию от застройщика нам давай. Самая гнилая профессия и люди такие же в ней.

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Гость

06:39:04 29-07-2024

Всем нахлебникам-риелтерам пора возвращаться обратно в колхоз, коров за титьки дёргать, или на завод, к станку в промасленный цех.

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Гость

07:18:36 29-07-2024

Гость (06:39:04 29-07-2024) Всем нахлебникам-риелтерам пора возвращаться обратно в колхо... Скорее в деревню вернешься ты. А риэлторы свой кусок хлеба будут иметь. Вообще, у нормальных людей принято иметь своего зубного врача, своего проверенного адвоката, своего риэлтора - на все случаи жизни. И когда вы с этим риэлтором хотя бы несколько сделок провели, то и вы будете в нем уверены, и он ценник вам комфортный даст. А если в пожарном порядке бегать и искать, то конечно же есть большой шанс нарваться на непорядочного человека, который просто слупит с тебя денег.

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Гость

10:59:05 29-07-2024

Гость (07:18:36 29-07-2024) Скорее в деревню вернешься ты. А риэлторы свой кусок хлеба б... Да, да, львиная доля жителей Алтайского края по 2-3 сделки с недвижимостью оформляют

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Гость

11:57:43 29-07-2024

Гость (10:59:05 29-07-2024) Да, да, львиная доля жителей Алтайского края по 2-3 сделки с... Я не знаю про львиную или тигриную долю жителей АК, но у меня в жизни часто возникали моменты, связанные с покупкой/продажей недвижимости, аренде жилья в других городах... У меня есть свой проверенный риэлтор, который всё сделает как надо. Денег для меня это будет стоить приемлемо, а времени он мне сэкономит вагон. Я лучше на своей работе потрачу время, побольше заработаю, чем заниматься непрофильной деятельностью и терять деньги. У меня простая логика в этом вопросе.

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1111

10:01:58 29-07-2024

Вторую квартиру продаю и покупаю без риэлтора. Документы отдаю на проверку юристу. Обходится в 10 раз дешевле чем риэлтор, как правило без образования ни за, что не отвечающий посредник

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Максим

10:26:41 29-07-2024

Девелоперы, запомните - СВОшников и Наследственников на всех не хватит! В 2025 году будете волком выть. Семейники закредитованны по уши! И да! Ставка будет 15+ до 2027 года минимум. Готовьтесь!!!!!

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Максим

10:43:16 29-07-2024

И ещё - хватит слушать всяких там Швондеров, Шариковых и Дворядкиных!!!!!

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Барнаульский

11:34:22 29-07-2024

Вот почему так злит людей простое мнение и констатация статистики? Ничего плохого он не сказал, и хорошего, ценного, как специалист, тоже. Злость, скрытая зависть так и сочится в коментах.

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Гость

01:08:05 30-07-2024

Барнаульский (11:34:22 29-07-2024) Вот почему так злит людей простое мнение и констатация стати... Может потому что это не статистика? Это притягивание за уши. И подогрев рынка. Который кипит... они говорят - ну вы что... это не дорого. Вон, люди же берут... и вы берите. А то что это нереальные условия... то что иппотека за 12 лет покроет квартиру в 4 стоимости... да не переживайте вы... потом рефинансируетесь. Лишь бы бабло заносили

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Константин

12:16:46 29-07-2024

Не могу понять , что за суета - все "льготные" квартиры скупали москвичи и потом в три дорога перепродавали. Так что ничего не измениться

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Гость

14:30:33 29-07-2024

Подождем еще. многие горе "инвесторы" на хаях подабрали квартирок. Поток денег иссякнет из поднятных сейчас источников . В долгосроке цена будет идти вниз. Недвижимость это даже не консервативный вариант сохранения средств, и имеет отрицательный рост))). Думаю после этой 4 летней волны ажиотажа до всех дойдет! Или вы еще верете в бетон?)))))))))

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Гость

15:04:40 29-07-2024

Гость (14:30:33 29-07-2024) Подождем еще. многие горе "инвесторы" на хаях подабрали квар... Веруем в бетонно-ватный пузырь!

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Гость

15:30:46 29-07-2024

Гость (14:30:33 29-07-2024) Подождем еще. многие горе "инвесторы" на хаях подабрали квар... Согласно статистике цена за квадратный метр в новостройках выросла с 46-48 тысяч рублей в 2009 году, до 145-150 тысяч рублей в 2024 году. Неуклонный рост в течение 15 лет. Можете это как-то прокомментировать?

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Гость

15:44:27 29-07-2024

Гость (15:30:46 29-07-2024) Согласно статистике цена за квадратный метр в новостройках в... Он не был неуклонным , по разному по годам бывало не надо

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Гость

16:26:48 29-07-2024

Гость (15:44:27 29-07-2024) Он не был неуклонным , по разному по годам бывало не надо... Ссылку не пропускает модерация, но рост постоянный, просадок не было. На графике всё видно.

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1111

15:41:49 29-07-2024

В 2019 покупал новую квартиру за пол года до сдачи дома на проезде Северном Власихинском 37000 руб, кв.м. Вот эту цену считаю адекватной средним зарплатам.

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Гость

16:29:29 29-07-2024

1111 (15:41:49 29-07-2024) В 2019 покупал новую квартиру за пол года до сдачи дома на п... Да неважно что ты считаешь, ты даже можешь считать, что тебе подарить должны были квартиру. Рынок ориентируется по спросу и предложению. А квартиры по-прежнему остаются главным и что самое основное - подтвержденным инструментом не только для сохранения денежных средств, но и для небольшого заработка.

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Гость

09:57:54 30-07-2024

Гость (16:29:29 29-07-2024) Да неважно что ты считаешь, ты даже можешь считать, что тебе... Как вы достали фразой -"рынок ориентируется по спросу и предложению, рынок сам себя отрегулирует" свои мысли есть? Мы живем в государстве, которое должно первоочередной задачей ставить обеспечение населения жильем, медициной, образованием, а не раздавать льготные ипотеки поддерживая банки и застройщиков.

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