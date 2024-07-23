Крупный участок под многоэтажку формируют в застраиваемом центре Барнаула

Площадка 25 соток, которую получат при объединении земель, подойдет для возведения высотки

23 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На пересечении ул. Папанинцев и пер. Ядринцева в перспективе развернут строительство многоэтажного дома. Сейчас мэрия проводит общественные обсуждения, чтобы сформировать участок. Территория, на которой вырастет ЖК, несколько месяцев огорожена металлическим забором: весной 2024 года здесь снесли ветхие частные дома.

По данным публичной кадастровой карты, сейчас площадка состоит из пяти небольших участков (на которых и располагались индивидуальные постройки), а также неразграниченной территории, где был небольшой квартальный проезд. В проекте межевания квартала указано, что в результате объединения этих земель и будет образован участок площадью 25 соток под многоэтажный дом.

Снос домов на пересечении ул. Папанинцев и пер. Ядринцева / Фото: форум skyscrapercity.com

Согласно документу, инициатором межевания этой территории стал Дмитрий Видеркер. Он же является одним из собственников земель. По информации открытых источников, предприниматель был руководителем и учредителем двух организаций, но сейчас они не действуют.

Отметим, что район, где планируют возвести ЖК, активно застраивают. На ул. Папанинцев, 161 (напротив образуемого участка) запроектировали десятиэтажный дом на 43 квартиры. Площадь участка, на котором построят многоквартирник, составляет 12 соток. Его сформировали после выкупа и сноса частных домов. Проект здания представили на градсовете осенью 2023 года, однако застройщик не приступил к работам на участке.

Чуть выше (пересечение ул. Шевченко и пер. Ядринцева) возводят 16-этажный многоквартирный дом. В будущем стройка может развернуться и в квартале, ограниченном ул. Кирова, ул. Чкалова, пер. Ядринцева и пер. Революционным.

Практически треть микрорайона, занимаемого частными домами, уже снесена, а разрешенное использование земли изменено на "многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)".

В 2022 году amic.ru писал, что земли в этом квартале скупает компания "Строительная перспектива" Андрея Комякова. Тогда застройщик сообщил, что он формирует площадку "на будущее".