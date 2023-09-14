ЖК комфорт-класса намерена возвести в центре Барнаула известная строительная компания
Там будет закрытый двор без машин, зеленые зоны и спортплощадка на крыше
14 сентября 2023, 10:11, ИА Амител
16-этажный дом комфорт-класса с эксплуатируемой кровлей планируют возвести в прибрежном центре Барнаула. Застройщиком выступает известная компания "Век-Строй", которая возводит крупные социальные и культурные объекты по государственным контрактам.
Спортивная зона на крыше
ЖК в центре города построят по монолитно-кирпичной технологии. Многоэтажка будет Г-образной формы, состоящая из двух блок-секций. В доме запроектировали 193 квартиры площадью от 25 до 102 квадратных метров. Внутри здания планируются парадные холлы, а также зоны для хранения колясок и велосипедов.
Двор будет без машин: паркинг на 44 места запроектирован под домом. Вне двора также предусмотрены парковочные места.
На закрытой дворовой территории, которую оснастят системой видеонаблюдения, застройщик намерен разместить детскую площадку, зоны отдыха для взрослых. А на кровле здания будет спортивная площадка.
В ЖК обустроят и зеленые зоны. Интересно, что компания "Век-Строй" выкупила участок за красной линией, где за свой счет благоустроит территорию.
Что известно о застройщике?
Строить ЖК будет компания "Век-Строй", которая возводит социальные и культурные объекты по госконтрактам, реставрирует объекты культурного наследия не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской и Новосибирской областях.
В Барнауле компания построила театр кукол "Сказка", отреставрировала Магазин Трубицина (на ул. Пушкина, 48). Также "Век-Строй" возвел детские сады в Фирсовой Слободе и поселке Сибирском, среднюю школу и детский сад в Тальменке. Известно, что компания строила детский технопарк "Кванториум" в центре Барнаула, а также реставрировала театр кукол в Новокузнецке и Дворец культуры в Салаире.
Сейчас компания продолжает работать по крупным государственным контрактам. Строит школы в Первомайском районе (с. Боровиха) и барнаульском квартале 2011, Алтайский государственный краеведческий музей, Алтайский государственный музыкальный колледж. Кроме того, "Век-Строй" восстанавливает многоквартирные дома, школы и детские сады в ЛНР.
10:16:42 14-09-2023
А по какому адресу?
10:33:14 14-09-2023
Гость (10:16:42 14-09-2023) А по какому адресу?... Читала в другом источнике, что на Никитина 1
10:17:22 14-09-2023
Хорошая новость! Нужно наконец насытить совокупное предложение квартир на рынке города! Чем больше новых проектов, тем ближе давно ожидаемая точка насыщения рынка. Со стороны воздействия на совокупный спрос тоже есть встречное движение, направленное на его охлаждение. Должны они встретиться, не может быть иначе
12:24:58 14-09-2023
Экономист (10:17:22 14-09-2023) Хорошая новость! Нужно наконец насытить совокупное предложен... ага
10:41:59 14-09-2023
спортплощадка на 16-м этаже? не, за мячиком замучаешься бегать
11:32:12 14-09-2023
Места для детей в саду и в школе рядом есть?
13:43:16 14-09-2023
16- этажное комфортное жилье, это юмор такой.
15:49:38 14-09-2023
Гость (13:43:16 14-09-2023) 16- этажное комфортное жилье, это юмор такой.... Ну, из землянки на Осипухе хорошо видно!