Там будет закрытый двор без машин, зеленые зоны и спортплощадка на крыше

14 сентября 2023, 10:11, ИА Амител









































































Проект ЖК / Фото предоставлено компанией "Век-Строй"

16-этажный дом комфорт-класса с эксплуатируемой кровлей планируют возвести в прибрежном центре Барнаула. Застройщиком выступает известная компания "Век-Строй", которая возводит крупные социальные и культурные объекты по государственным контрактам.

Спортивная зона на крыше

ЖК в центре города построят по монолитно-кирпичной технологии. Многоэтажка будет Г-образной формы, состоящая из двух блок-секций. В доме запроектировали 193 квартиры площадью от 25 до 102 квадратных метров. Внутри здания планируются парадные холлы, а также зоны для хранения колясок и велосипедов.

Двор будет без машин: паркинг на 44 места запроектирован под домом. Вне двора также предусмотрены парковочные места.

На закрытой дворовой территории, которую оснастят системой видеонаблюдения, застройщик намерен разместить детскую площадку, зоны отдыха для взрослых. А на кровле здания будет спортивная площадка.

В ЖК обустроят и зеленые зоны. Интересно, что компания "Век-Строй" выкупила участок за красной линией, где за свой счет благоустроит территорию.

Проект ЖК / Фото предоставлено компанией "Век-Строй"

Что известно о застройщике?

Строить ЖК будет компания "Век-Строй", которая возводит социальные и культурные объекты по госконтрактам, реставрирует объекты культурного наследия не только в Алтайском крае, но и в Кемеровской и Новосибирской областях.

Проект ЖК / Фото предоставлено компанией "Век-Строй" В Барнауле компания построила театр кукол "Сказка", отреставрировала Магазин Трубицина (на ул. Пушкина, 48). Также "Век-Строй" возвел детские сады в Фирсовой Слободе и поселке Сибирском, среднюю школу и детский сад в Тальменке. Известно, что компания строила детский технопарк "Кванториум" в центре Барнаула, а также реставрировала театр кукол в Новокузнецке и Дворец культуры в Салаире.

Сейчас компания продолжает работать по крупным государственным контрактам. Строит школы в Первомайском районе (с. Боровиха) и барнаульском квартале 2011, Алтайский государственный краеведческий музей, Алтайский государственный музыкальный колледж. Кроме того, "Век-Строй" восстанавливает многоквартирные дома, школы и детские сады в ЛНР.