Здание будет невысоким, но вопрос этажности еще не решен

04 августа 2023, 09:15, ИА Амител











































Проект ЖК на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"

В центре Барнаула, на ул. Пролетарской, 99, возведут небольшой ЖК повышенного класса комфорта. Он "вырастет" среди частных домов и административных зданий. Проект дома повторно презентовали на градсовете 3 августа. Авторы-проектировщики из компании "Структура" рассмотрели вариант более низкого здания и уточнили некоторые нормативы.

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Впервые эскизы ЖК показали в конце июня. Тогда члены комиссии нашли в проекте множество проблем. Так, высота дома превышала допустимые параметры; отсутствовал пожарный проезд; не соблюдалось расстояние от соседнего здания до мусорных контейнеров будущего ЖК; вход в один из офисов был предусмотрен со двора, а это запрещено нормами проектирования.

На повторном рассмотрении директор бюро "Структура" Антон Копылов сообщил, что большинство замечаний устранено.

Участок на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"

Так, архитекторы изучили требования ГПЗУ, определения высоты здания и зоны регулирования застройки. После проведенного анализа им пришлось пересчитать высоту ЖК: вместо 23,7 метра она оказалась 28.

Однако зона регулирования застройки (ЗРЗ-2, она возникла из-за расположенного рядом памятника истории) запрещает возводить объекты выше 25 этажей. В результате архитекторы разработали проект семиэтажного ЖК. Но застройщик (компания "Мегалит", связанная с фирмой "Иншаат") все-таки надеется реализовать более высокий вариант.

"Мы убрали "лишний" этаж, снизили высоту здания до 25 метров. Однако совместно с застройщиком "СОК" (планирует строительство дома на ул. Пролетарской, 82, – прим. ред.) прорабатываем возможность изменения регламента данной зоны. Сейчас девелопер находится на стадии заключения договора на разработку границ зон охраны объектов культурного наследия. Если высота будет увеличена до 28 метров, то здание останется восьмиэтажным, как это указано в проекте планировки. Если работа не будет выполнена, то построят ЖК в семь этажей", – объяснил докладчик.

Выходы и входы

А вот увеличивать площадь застройки, как того требовала комиссия, архитекторы не стали: они решили сохранить участок для качественного благоустройства. Также девелопер не сможет расширить площадку за счет выкупа соседних земель.

"После градсовета мы провели совещание с заказчиком, на нем обозначили, что на протяжении полутора-двух лет он разрабатывал покупку участка, расположенного на въезде на площадку. У него есть собственники, но часть из них найти не удалось. Поэтому вариант увеличения участка отметается", – объяснил Антон Копылов.

Проект ЖК на ул. Пролетарской, 99 / Фото: ООО "Структура"

Интересно, что на июньском заседании архитектор заявил, что девелопер общался с управляющей компании соседнего дома, чтобы сделать совместное благоустройство и озеленение. Но это оказалось не так.

"Возникло недопонимание. Сейчас есть информация, что переговоров не было. Однако застройщик планирует общаться с ТСЖ и благоустраивать территорию", – сообщил докладчик.

Чтобы сделать вход в офисы на первом этаже в соответствии с градостроительными нормативами, застройщик решил отказаться от проходного входа, разместив доступ в здание с прилегающей территории, с ул. Пролетарской.

Однако это решение члены градсовета раскритиковали.

"Вход в здание будет со стороны детских площадок. А вход на территорию дома – с другой стороны. Чтобы зайти в подъезд, нужно обойти весь двор. Когда был сквозной проход, было удобнее", – отметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

Антон Копылов заявил, что архитекторы также настаивали на сквозном проходе, но застройщик решил иначе: он просит оставить вход с другой стороны.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин обеспокоился судьбой открытых балконов, которые жильцы могут застеклить. Антон Копылов заметил, что это запрещено законодательством и не каждый собственник отважится его нарушить.

Так как других вопросов к проекту не возникло, его согласовали.