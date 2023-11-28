Совещательный орган собирается еженедельно, чтобы рассмотреть и оценить здания, которые планируют построить в Барнауле

28 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Проект ретейл-парка в Барнауле / Фото: "Адалин"

29 ноября в Барнауле состоится очередное заседание градостроительного совета, на котором эксперты рассмотрят три объекта. Один представят повторно, два – впервые. Среди новичков – многоквартирный дом в центре города: на ул. Папанинцев, 161 (недалеко от пересечения с пер. Ядринцева).

Площадку планирует осваивать застройщик "Северное сияние", связанный с компанией "Созидание" Сергея Демина. Участок имеет площадь 12 соток, он огорожен забором. Территория граничит с наделом 10 соток, на котором долгие годы находился аварийный барак. Лишь в 2023 году его расселили и готовят к сносу. В перспективе эта площадка также может быть застроена.

Участок на ул. Папанинцев, 161 / Фото: «Яндекс. Карты»

О проекте дома, который рассмотрят на градсовете, известно лишь то, что он будет клубного типа, десятиэтажным, рассчитанным на 40 квартир. Под зданием – подземный паркинг. Об этом летом 2023 года сообщал "Толк".

Цех для трикотажного производства планируют оборудовать на Павловском тракте, 323 (пересечение с ул. Трактовой). Его проект также покажут на градсовете. Инвестором значится ООО "Спецобъединение-Алтай". Основной вид деятельности компании – производство спецодежды.

Интересно, что по Павловскому тракту, 323, находится административное здание, главным арендатором которого долгие годы был "Лада-Центр". В 2022 году салон переехал в новое здание через дорогу.

Здание на Павловском тракте, 323 / Фото: "Яндекс. Карты"

Повторно представят на градсовете ретейл-парк на правом берегу Оби рядом с ТЦ "Леруа Мерлен". Впервые его показали комиссии 9 ноября. По задумке архитекторов на площади 5,5 га разместят девять торговых павильонов.

Все здания спроектированы в форме прямоугольников, многоугольников и квадратов и расположены на участке по кругу.

В центре гастрономической деревни предусмотрели огромную парковку на 295 автомобилей. Помимо этого, территорию благоустроят: укрепят берег георешеткой со щебнем, а также установят лавочки, высадят деревья. Кроме того, запланирована прогулочная зона вдоль Оби.

Однако члены комиссии посчитали, что у ретейл-парка нет единой концепции, и отправили проект на доработку.