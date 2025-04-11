ЖКХ, дороги и соцвыплаты. Жители Алтая с начала года задали властям 32 тысячи вопросов

Все обращения направляются для решений и ответов в профильные ведомства

11 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края с начала 2025 года задали властям через цифровые системы обратной связи около 32 тысяч вопросов, сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

В том числе через систему "Инцидент Менеджмент" поступило порядка 12 тысяч обращений и треть – через госпаблики.

"Сейчас жители региона активно пользуются официальными страницами органов власти в соцсетях. Через них не только задают вопросы – госпаблики стали источником достоверной информации. С начала года число подписчиков таких аккаунтов выросло на 23 тысячи человек", – отметили в ЦУР.

Большая часть обращений касается дорог, здравоохранения, ЖКХ, соцвыплат и многих других тем. Все вопросы направляются для решений и ответов в профильные ведомства.