Жуков обратился к Бастрыкину по делу о блокировке фильма "Руки Вверх!"

Музыкант готов судиться за права на песни коллектива

11 декабря 2024, 17:21, ИА Амител

Суд / Фото: unsplash.com / Wesley Tingey

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков подал в арбитражный суд иски о признании прав на произведения коллектива к генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову. Как сообщает ТАСС, он также обратился к главе СКР Александру Бастрыкину помочь в разблокировке фильма "Руки Вверх!" и борьбе за права на песни.

Сам Жуков рассказал, что Черкасов долгие годы пытается оспорить права на творчество коллектива. Глава издательства, по словам музыканта, никогда не имел отношения к записи хитов "Руки Вверх!".

"У него на руках лишь крайне странный документ о передаче прав на фонограммы, подписанный нашим бывшим продюсером Андреем Маликовым в 2006 году. На тот момент Маликов уже семь лет не был нашим продюсером, и никаких оснований для передачи прав у него не было", – заявил Жуков.

Заседания по этому делу состоятся уже в следующем году. Первое назначено на январь 2025-го.

Как рассказала официальный представитель Первого музыкального издательства Наталья Полианчик, продюсерский центр совместно с Жуковым обратился к Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой помочь в судебных спорах за права на песни группы. По их версии, Черкасов подал свыше десяти заявлений о блокировке различных интернет-ресурсов, на которых находились треки коллектива.

В декабре Роскомнадзор направил в адрес онлайн-кинотеатров требование удалить фонограммы песен в фильме "Руки Вверх!". В ведомстве рассказали, что это сделали из-за определения Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты авторских или смежных прав 6 ноября 2024 года.