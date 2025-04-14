Жуков признался, что не может похудеть из-за любви к татарской еде
По словам артиста, готовить национальные блюда его научила мать
14 апреля 2025, 16:15, ИА Амител
Сергей Жуков / Фото: t.me/sezhukovrv
Музыкант Сергей Жуков признался, что не может похудеть из-за любви к татарской еде. Как сообщает inkazan.ru, об этом он заявил на форуме "Мост Москва – Татарстан".
По словам артиста, готовить национальные блюда его научила мать, которая была татаркой. На его столе всегда были беляши, эчпочмаки, кыстыбый и иные татарские блюда. Сам Жуков считает, что это "страшное" наполнение, которое не позволяет быть в форме.
Музыкант отметил, что сейчас его мама часто приезжает на концерты и передает блюда, в том числе печеный жженый сахар.
"Зато вы можете всегда обратиться, и я всегда вам вкусно приготовлю", – заключил Жуков.
16:21:00 14-04-2025
Это Серёжа гены во всём виноваты, а не еда!
16:23:25 14-04-2025
Что за похабное словечко "признался" ?
16:36:09 14-04-2025
Гость (16:23:25 14-04-2025) Что за похабное словечко "признался" ?... Да, пусть лучше пишут "совершил каминг-аут" по отношению к еде.
16:37:36 14-04-2025
Гость (16:23:25 14-04-2025) Что за похабное словечко "признался" ?... пытали, я так понял. скормили ведро беляшей без соли.
16:50:40 14-04-2025
Можно есть все, главное не в больших количествах
17:09:01 14-04-2025
Инпыч... Кто? Как жрать то если выговорить невозможно...
17:56:58 14-04-2025
ну хоть один признался, что жрет в три горла. а то у всех "гормоны", "гены", "метаболизм" и "широкая кость"
18:13:17 14-04-2025
Ай яй яй тушенка, где взяла такие ножки.
21:23:04 14-04-2025
Еда (18:13:17 14-04-2025) Ай яй яй тушенка, где взяла такие ножки.... Хит не опошляйте