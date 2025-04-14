По словам артиста, готовить национальные блюда его научила мать

14 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Сергей Жуков / Фото: t.me/sezhukovrv

Музыкант Сергей Жуков признался, что не может похудеть из-за любви к татарской еде. Как сообщает inkazan.ru, об этом он заявил на форуме "Мост Москва – Татарстан".

По словам артиста, готовить национальные блюда его научила мать, которая была татаркой. На его столе всегда были беляши, эчпочмаки, кыстыбый и иные татарские блюда. Сам Жуков считает, что это "страшное" наполнение, которое не позволяет быть в форме.

Музыкант отметил, что сейчас его мама часто приезжает на концерты и передает блюда, в том числе печеный жженый сахар.