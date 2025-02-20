Сергей Жуков встретился с особенной девочкой в Барнауле
Солист "Руки Вверх!" уже четвертый год подряд дарит звездную мечту особенным алтайским детям
20 февраля 2025, 22:33, ИА Амител
Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков встретился с Михуткой и особенной девочкой Катей в Барнауле. Об этом рассказали на странице Михутки во "ВКонтакте".
"Наши встречи с легендой российской эстрады уже традиция. Четвертый год подряд Сергей Жуков дарит звездную мечту особенным детям Алтайского края и приглашает на концерт", – сказано в публикации.
Сергей Жуков пришел встретиться с девочкой перед концертом в "Титов-Арене".
В сентябре с Михуткой и особенным парнем Даниилом встретился шоумен и юморист Павел Воля перед стендап-шоу в Барнауле. После встречи Павел пригласил поклонника с мамой на свое шоу.
22:50:06 20-02-2025
волею судеб довелось с такими ребятишками общаться.
они хорошие и добрые.
сил родителям и долголетия.
23:11:34 20-02-2025
Красавчик, вдохновляет детей на позитивное будущее!
17:46:41 22-02-2025
Молодцы.