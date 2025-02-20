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Сергей Жуков встретился с особенной девочкой в Барнауле

Солист "Руки Вверх!" уже четвертый год подряд дарит звездную мечту особенным алтайским детям

20 февраля 2025, 22:33, ИА Амител

Сергей Жуков и Михутка / Фото: vk.com/mihutka_ru
Сергей Жуков и Михутка / Фото: vk.com/mihutka_ru

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков встретился с Михуткой и особенной девочкой Катей в Барнауле. Об этом рассказали на странице Михутки во "ВКонтакте".

"Наши встречи с легендой российской эстрады уже традиция. Четвертый год подряд Сергей Жуков дарит звездную мечту особенным детям Алтайского края и приглашает на концерт", – сказано в публикации.

Сергей Жуков пришел встретиться с девочкой перед концертом в "Титов-Арене".

В сентябре с Михуткой и особенным парнем Даниилом встретился шоумен и юморист Павел Воля перед стендап-шоу в Барнауле. После встречи Павел пригласил поклонника с мамой на свое шоу.

Барнаул культура дети Хорошие новости музыка

Комментарии 3

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Гость

22:50:06 20-02-2025

волею судеб довелось с такими ребятишками общаться.
они хорошие и добрые.
сил родителям и долголетия.

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Дмитрий

23:11:34 20-02-2025

Красавчик, вдохновляет детей на позитивное будущее!

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Гость

17:46:41 22-02-2025

Молодцы.

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