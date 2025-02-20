Сергей Жуков встретился с особенной девочкой в Барнауле

Солист "Руки Вверх!" уже четвертый год подряд дарит звездную мечту особенным алтайским детям

20 февраля 2025, 22:33, ИА Амител

Сергей Жуков и Михутка / Фото: vk.com/mihutka_ru

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков встретился с Михуткой и особенной девочкой Катей в Барнауле. Об этом рассказали на странице Михутки во "ВКонтакте".

"Наши встречи с легендой российской эстрады уже традиция. Четвертый год подряд Сергей Жуков дарит звездную мечту особенным детям Алтайского края и приглашает на концерт", – сказано в публикации.

Сергей Жуков пришел встретиться с девочкой перед концертом в "Титов-Арене".

В сентябре с Михуткой и особенным парнем Даниилом встретился шоумен и юморист Павел Воля перед стендап-шоу в Барнауле. После встречи Павел пригласил поклонника с мамой на свое шоу.