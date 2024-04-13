Журналист из Барнаула потерял ногу на СВО

Сейчас Антон Киселенко живет с возлюбленной в Красногорске

13 апреля 2024, 13:10, ИА Амител

Антон Киселенко / Кадр: "Инцидент Барнаул"

Барнаульский тележурналист Антон Киселенко отправился на СВО и лишился ноги. Об этом он рассказал в ролике, который опубликовал "Инцидент Барнаул".

До начала спецоперации Киселенко работал ведущим на каналах "Город" и "Катунь-24", а с объявлением частичной мобилизации сам пошел в военкомат. Во время службы он был награжден орденом Мужества, а ногу потерял в боях на сватовском направлении.

Как признается Антон, после СВО он понял, что в обычной жизни много лишнего. Сейчас он живет Красногорске с девушкой, с которой познакомился в одном из госпиталей, и рассчитывает на "долгую семейную счастливую жизнь".