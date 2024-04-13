Журналист из Барнаула потерял ногу на СВО
Сейчас Антон Киселенко живет с возлюбленной в Красногорске
13 апреля 2024, 13:10, ИА Амител
Антон Киселенко / Кадр: "Инцидент Барнаул"
Барнаульский тележурналист Антон Киселенко отправился на СВО и лишился ноги. Об этом он рассказал в ролике, который опубликовал "Инцидент Барнаул".
До начала спецоперации Киселенко работал ведущим на каналах "Город" и "Катунь-24", а с объявлением частичной мобилизации сам пошел в военкомат. Во время службы он был награжден орденом Мужества, а ногу потерял в боях на сватовском направлении.
Как признается Антон, после СВО он понял, что в обычной жизни много лишнего. Сейчас он живет Красногорске с девушкой, с которой познакомился в одном из госпиталей, и рассчитывает на "долгую семейную счастливую жизнь".
13:40:20 13-04-2024
"он понял, что в обычной жизни много лишнего" - мы поняли, что нас решили от этого лишнего избавить
14:13:53 13-04-2024
Не знаем такого
17:56:18 13-04-2024
А я знаю лично Антона. Очень грамотный, воспитанный мужик. Познакомился с ним случайно в 2019 году. Общался с ним примерно раз в неделю. Последний раз видел его зимой 2021 года в Центральном парке с дочерью. Говорил, что в Санкт-Петербург уезжает на долго. Видать оттуда и ушел на СВО.
20:01:11 13-04-2024
- "Как признается Антон, после СВО он понял, что в обычной жизни много лишнего." ======= У меня отец на ВОВ потерял ногу, так он говорил, что каждое утро в глазах возникал тот взрыв мины, который лишил его ноги, которая не была лишней.
21:03:44 13-04-2024
"Помочь".От знакомых конкретных такое слышал.