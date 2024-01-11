Жены и матери военнослужащих настаивают на том, чтобы мобилизованных отправили домой из зоны СВО

11 января 2024, 06:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Жены и матери мобилизованных по всей России последние несколько месяцев все активнее требуют вернуть домой их мужчин, которые находятся в зоне СВО уже больше года. Также женщины настаивают, что необходимо установить предельный срок службы, комиссовать всех раненых и расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию. Будет ли ротация мобилизованных в России, ответил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Речи о возвращении домой мобилизованных до окончания СВО быть не может, об этом в интервью Fontanka.ru заявил Андрей Картаполов. По мнению генерал-полковника, ротация наших опытных бойцов может осложнить ситуацию в зоне спецоперации, поэтому женам мобилизованных нужно принять тот факт, что их мужья вернутся домой тогда, когда поставленные цели будут достигнуты.

"Эти люди уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги", – заявил он.

Просьбы о ротации Картаполов назвал "ципсошно-церэушными наработочками" и подчеркнул, что мобилизованные и их семьи – самые защищенные люди в стране. Каждый гражданин России "должен быть готов в любое время по велению Родины прийти и выполнить задачу", подчеркнул депутат.

Ранее он уточнял, что мобилизованным за каждые шесть месяцев службы положен отпуск.

К женам мобилизованных обратился также депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев. Он попросил женщин не устраивать уличных акций на тему ротации военнослужащих.

"Возмущение женщин понять вполне можно, но вопрос очень серьезный. Очевидно, что ни о какой ротации в ближайшее время речи идти не может, да и вообще это не тот вопрос, который должен решаться на митингах, площадях, улицах", – цитирует парламентария Telegram-канал Brief.

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По словам Картополова, такой необходимости на данный момент нет. Он также выразил уверенность, что в ближайшей перспективе этого не произойдет.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ежедневно более 1,5 тысячи человек подают зaявления о приеме на военную службу. Только в 2023 году было набрано около 490 тысяч военнoслужащих по контракту и добровольцев, писал ТАСС.