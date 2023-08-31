Журналист назвал дату начала войны США с Россией
По его мнению, горячий конфликт может начаться уже совсем скоро
31 августа 2023, 07:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что США начнут войну с Россией в 2024 году. Об этом он сказал в интервью радиоведущему Адаму Королле.
По его мнению, власти штатов начнут конфликт для того, чтобы сосредоточить на себе полномочия военного времени. Для начала конфликта, как считает Карлсон, будет использовано, например, "падение ракет в Польше".
Журналист заявил, что тем, кто переживает по поводу ужесточения законов в США, уже сейчас нужно давить на сенат для того, чтобы в будущем избежать более серьезных изменений в худшую сторону.
07:52:15 31-08-2023
Да практически уже полтора года, как начался. Лучше бы назвал дату, когда закончится
08:58:16 31-08-2023
Гость (07:52:15 31-08-2023) Да практически уже полтора года, как начался. Лучше бы назва... Если бы она реально началась, мы бы здесь комментариями не обменивались. Это вам не ВСУ
09:59:40 31-08-2023
Гость (08:58:16 31-08-2023) Если бы она реально началась, мы бы здесь комментариями не ... Так фактически она началась, только пока они наняли на войну украинцев и воюют ими, так для них безопасней. Нафига им рисковать ядерными ударами, они надеются и так победить, практически без риска для себя
13:12:27 31-08-2023
Гость (09:59:40 31-08-2023) Так фактически она началась, только пока они наняли на войну... победить?! вы смеетесь. самая лучшая армия мира - Российская, куча ресурсов, дисциплина, союзники китай и индия (большинство населения планеты) вы про какой "победить" то шутите?!
14:32:10 31-08-2023
Гость (13:12:27 31-08-2023) победить?! вы смеетесь. самая лучшая армия мира - Российская... "Союзники"- Вы шутите. Таких союзников иметь - врагов не надо. Доскупают все ресурсы за копейки (юани и рупии).
16:13:41 31-08-2023
Гость (13:12:27 31-08-2023) победить?! вы смеетесь. самая лучшая армия мира - Российская... Союзники уже карты перерисовывают. Чудной Вы.
10:52:22 31-08-2023
Гость (08:58:16 31-08-2023) Если бы она реально началась, мы бы здесь комментариями не ... А в Афганистане у пиндосов несчастный случай произошёл?))
09:20:05 31-08-2023
Гость (07:52:15 31-08-2023) Да практически уже полтора года, как начался. Лучше бы назва... Тогда бы вам ойфоны все выключили! И сразу бы все закончилось.
10:53:06 31-08-2023
Гость (09:20:05 31-08-2023) Тогда бы вам ойфоны все выключили! И сразу бы все закончило... Война идёт Айфоны работают. Что не так с твоей логикой?
09:43:27 31-08-2023
Россия навсегда!!!
10:09:12 31-08-2023
Они что дебилы войну начинать со своими территориями 60 процентов скважин и добычи нефти им принадлежит
10:53:57 31-08-2023
Ляпсус (10:09:12 31-08-2023) Они что дебилы войну начинать со своими территориями 60 про... Просто назови американскую собственность в нефтегазовом комплексе России на сегодняшний день. Иначе ты мир-дверь-мяч.
10:58:57 31-08-2023
Ляпсус (10:09:12 31-08-2023) Они что дебилы войну начинать со своими территориями 60 про... Так они ее уже начали полтора года назад. Наверное хотят 100 процентов, а не 60
10:15:59 31-08-2023
Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
10:51:45 31-08-2023
Дмитрий (10:15:59 31-08-2023) Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить... Тебя опять электросамокатом сбили и ты голову вновь повредил?
11:19:13 31-08-2023
Прямые боевые действия с НАТО могут начаться только в одном случае - если "нашим" придётся наносить "оборонительно-наступательные" упреждающие удары по странам НАТО. А это целиком и полностью зависит только от "наших". А вот кто кукловодит "нашими" - очень большой вопрос!
14:45:08 31-08-2023
Гость (11:19:13 31-08-2023) Прямые боевые действия с НАТО могут начаться только в одном ... А кто может кукловодить нашими, чтобы они ударили по США? Китай? Рептилоиды?
13:14:36 31-08-2023
Гость (11:19:13 31-08-2023) Прямые боевые действия с НАТО могут начаться только в одном ... вы за фэйки об СВО поплатитесь, брешите тут что попало, совершенно не разбираясь в вопросе,к ак и видно
14:49:34 31-08-2023
Китайская Global Time, по итогам встречи Группы семи в японской Хиросиме, написала: "США хотят войны. США пойдут на войну, лишь бы сохранить свою гегемонию. Они скорее встретят конец света, чем смирятся с концом своего господства".