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Журналист назвал дату начала войны США с Россией

По его мнению, горячий конфликт может начаться уже совсем скоро

31 августа 2023, 07:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что США начнут войну с Россией в 2024 году. Об этом он сказал в интервью радиоведущему Адаму Королле.

По его мнению, власти штатов начнут конфликт для того, чтобы сосредоточить на себе полномочия военного времени. Для начала конфликта, как считает Карлсон, будет использовано, например, "падение ракет в Польше".

Журналист заявил, что тем, кто переживает по поводу ужесточения законов в США, уже сейчас нужно давить на сенат для того, чтобы в будущем избежать более серьезных изменений в худшую сторону.

США Россия Политика

Комментарии 19

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Гость

07:52:15 31-08-2023

Да практически уже полтора года, как начался. Лучше бы назвал дату, когда закончится

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Гость

08:58:16 31-08-2023

Гость (07:52:15 31-08-2023) Да практически уже полтора года, как начался. Лучше бы назва... Если бы она реально началась, мы бы здесь комментариями не обменивались. Это вам не ВСУ

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Гость

09:59:40 31-08-2023

Гость (08:58:16 31-08-2023) Если бы она реально началась, мы бы здесь комментариями не ... Так фактически она началась, только пока они наняли на войну украинцев и воюют ими, так для них безопасней. Нафига им рисковать ядерными ударами, они надеются и так победить, практически без риска для себя

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Гость

13:12:27 31-08-2023

Гость (09:59:40 31-08-2023) Так фактически она началась, только пока они наняли на войну... победить?! вы смеетесь. самая лучшая армия мира - Российская, куча ресурсов, дисциплина, союзники китай и индия (большинство населения планеты) вы про какой "победить" то шутите?!

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Гость

14:32:10 31-08-2023

Гость (13:12:27 31-08-2023) победить?! вы смеетесь. самая лучшая армия мира - Российская... "Союзники"- Вы шутите. Таких союзников иметь - врагов не надо. Доскупают все ресурсы за копейки (юани и рупии).

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Пузырек

16:13:41 31-08-2023

Гость (13:12:27 31-08-2023) победить?! вы смеетесь. самая лучшая армия мира - Российская... Союзники уже карты перерисовывают. Чудной Вы.

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Гость

10:52:22 31-08-2023

Гость (08:58:16 31-08-2023) Если бы она реально началась, мы бы здесь комментариями не ... А в Афганистане у пиндосов несчастный случай произошёл?))

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Гость

09:20:05 31-08-2023

Гость (07:52:15 31-08-2023) Да практически уже полтора года, как начался. Лучше бы назва... Тогда бы вам ойфоны все выключили! И сразу бы все закончилось.

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Гость

10:53:06 31-08-2023

Гость (09:20:05 31-08-2023) Тогда бы вам ойфоны все выключили! И сразу бы все закончило... Война идёт Айфоны работают. Что не так с твоей логикой?

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Реzидент

09:43:27 31-08-2023

Россия навсегда!!!

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Ляпсус

10:09:12 31-08-2023

Они что дебилы войну начинать со своими территориями 60 процентов скважин и добычи нефти им принадлежит

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Гость

10:53:57 31-08-2023

Ляпсус (10:09:12 31-08-2023) Они что дебилы войну начинать со своими территориями 60 про... Просто назови американскую собственность в нефтегазовом комплексе России на сегодняшний день. Иначе ты мир-дверь-мяч.

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Гость

10:58:57 31-08-2023

Ляпсус (10:09:12 31-08-2023) Они что дебилы войну начинать со своими территориями 60 про... Так они ее уже начали полтора года назад. Наверное хотят 100 процентов, а не 60

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Дмитрий

10:15:59 31-08-2023

Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?

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Гость

10:51:45 31-08-2023

Дмитрий (10:15:59 31-08-2023) Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ нужно вводить... Тебя опять электросамокатом сбили и ты голову вновь повредил?

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Гость

11:19:13 31-08-2023

Прямые боевые действия с НАТО могут начаться только в одном случае - если "нашим" придётся наносить "оборонительно-наступательные" упреждающие удары по странам НАТО. А это целиком и полностью зависит только от "наших". А вот кто кукловодит "нашими" - очень большой вопрос!

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Гость

14:45:08 31-08-2023

Гость (11:19:13 31-08-2023) Прямые боевые действия с НАТО могут начаться только в одном ... А кто может кукловодить нашими, чтобы они ударили по США? Китай? Рептилоиды?

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Гость

13:14:36 31-08-2023

Гость (11:19:13 31-08-2023) Прямые боевые действия с НАТО могут начаться только в одном ... вы за фэйки об СВО поплатитесь, брешите тут что попало, совершенно не разбираясь в вопросе,к ак и видно

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Гость

14:49:34 31-08-2023

Китайская Global Time, по итогам встречи Группы семи в японской Хиросиме, написала: "США хотят войны. США пойдут на войну, лишь бы сохранить свою гегемонию. Они скорее встретят конец света, чем смирятся с концом своего господства".

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