Журналист назвал дату начала войны США с Россией

По его мнению, горячий конфликт может начаться уже совсем скоро

31 августа 2023, 07:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что США начнут войну с Россией в 2024 году. Об этом он сказал в интервью радиоведущему Адаму Королле.

По его мнению, власти штатов начнут конфликт для того, чтобы сосредоточить на себе полномочия военного времени. Для начала конфликта, как считает Карлсон, будет использовано, например, "падение ракет в Польше".

Журналист заявил, что тем, кто переживает по поводу ужесточения законов в США, уже сейчас нужно давить на сенат для того, чтобы в будущем избежать более серьезных изменений в худшую сторону.