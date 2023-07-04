Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне

По дороге их автомобиль якобы заблокировали три машины с вооруженными людьми. Они уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы

04 июля 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Чеченской Республике неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Как сообщает "Ъ", они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Как рассказал Немов, по дороге их автомобиль якобы заблокировали три машины с вооруженными людьми. Они уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что уже обратилась за информацией об инциденте в следственное управление СКР и прокуратуру в Чечне. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и Союз журналистов России также заявили, что выясняют подробности произошедшего.