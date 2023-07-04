Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне
По дороге их автомобиль якобы заблокировали три машины с вооруженными людьми. Они уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы
04 июля 2023, 17:23, ИА Амител
В Чеченской Республике неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Как сообщает "Ъ", они прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.
Как рассказал Немов, по дороге их автомобиль якобы заблокировали три машины с вооруженными людьми. Они уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы.
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что уже обратилась за информацией об инциденте в следственное управление СКР и прокуратуру в Чечне. Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и Союз журналистов России также заявили, что выясняют подробности произошедшего.
17:38:44 04-07-2023
Все интереснее и интереснее живётся в России.
19:12:36 04-07-2023
Что за формулировка "якобы заблокировали"? Интересно, как иначе можно остановить машину? Подорвать на мине? И ни слова о том, что люди были зверски избиты - Милашиной пальцы сломали, она сейчас время от времени сознание теряет - и нанесли ножевое ранение адвокату. Тут даже не надо гадать, чьих рук это дело.
20:49:54 04-07-2023
Гость (19:12:36 04-07-2023) Что за формулировка "якобы заблокировали"? Интересно, как ин... "Люди были избиты"- шутить изволите? Ни один человек не пострадал! Только либерасты...
07:50:02 05-07-2023
Гость (19:12:36 04-07-2023) Что за формулировка "якобы заблокировали"? Интересно, как ин... Что за мрази ставят минусы?
20:56:22 04-07-2023
к сведению, кто ее защищает - Милашина ранее снимала документальные фильмы, оправдывающие Басаева и его боевиков. Так же она давала интервью Дудю, где рассказывала, что наши мужчины из «Альфы» и «Вымпел» стреляли по детям в Бесланской школе.
21:34:24 04-07-2023
Гость (20:56:22 04-07-2023) к сведению, кто ее защищает - Милашина ранее снимала докумен... А кто её защищает? Но ломать пальцы женщине, чтобы она ничего не писала о суде над Мусаевой это очень скрепно. А про адвоката какую гадость скажете, чтобы оправдать ножевое ранение? А как насчёт таксиста, которого выкинули из машины? Все отпетые негодяи, чтобы можно было их избивать до полусмерти посреди бела дня? В нашей стране главенствует закон или грубая бандитская сила?
21:55:02 04-07-2023
Гость (21:34:24 04-07-2023) А кто её защищает? Но ломать пальцы женщине, чтобы она ничег... угадайте с 3х раз
07:48:35 05-07-2023
их автомобиль якобы заблокировали -------------Почему якобы? Думаете они врут?
08:25:14 05-07-2023
Гость (07:48:35 05-07-2023) их автомобиль якобы заблокировали -------------Почему якобы?... Думаю, что ложь - отличительное свойство либерастов...