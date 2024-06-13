Журналисты НТВ пострадали в ДНР

Сейчас их оперируют

13 июня 2024, 20:39, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: unsplash.com

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения пострадали в результате украинской атаки на Гольмовский в ДНР при исполнении профессиональных обязанностей. Информацию подтвердил телеканал в Telegram.

"Пострадавшие в ДНР сотрудники НТВ – корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Сейчас обоим делают операции", – говорится в сообщении НТВ.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака являлась целенаправленной. Она подчеркнула, что профильные международные организации дискредитировали себя, не призвав Киев к ответу за произошедшее.