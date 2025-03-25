Зима вернулась в Барнаул и подкинула снежка на улицы. Фото

Тоскливое зимнее настроение пробудет в столице края несколько дней

25 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Мартовская зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После нескольких дней весенней оттепели, когда казалось, что зима окончательно сдала свои позиции, она решила напомнить о себе. С утра 24 марта город терзали ледяной ветер и снежная крошка, а уже ближе к вечеру налетела настоящая снежная буря.

Однако, как обещают синоптики, тоскливая зима будет недолгой. Уже к концу недели в Барнаул вернется весеннее тепло. Температура воздуха вновь поднимется до плюсовых значений.