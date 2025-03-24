На Барнаул обрушилась снежная буря и буквально за две секунды потемнело. Фото и видео

Такая непогода продолжится пару дней

24 марта 2025, 16:49, ИА Амител

В Барнаул после нескольких "жарких" и по-настоящему весенних дней вновь пришла зима. Не успели жители нарадоваться почти растаявшему снегу, как он вновь выпал толстым слоем. Ветер пытается сбить с ног, а видимость – как в мультфильме "Ежик в тумане".

Ранее жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погоды днем 24 и ночью 25 марта: ожидаются мокрый снег, метели и порывистый ветер до 23 м/с.

Снежная буря в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина