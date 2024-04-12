Зимний апрель. Барнаул укрылся снегом в середине весны

Зима на один день вернулась в столицу края

12 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Апрельская зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утро 12 апреля встретило барнаульцев белоснежными пейзажами за окном. Надеемся, что зима сделала последний рывок в этом сезоне и уступит место весне. Как сообщают синоптики, уже в воскресенье воздух прогреется до +15 градусов. Ранее amic.ru писал, какие в этом году будут конец весны и лето. Спойлер: резкие перепады температуры никуда, увы, не денутся.

А пока смотрите наш фоторепортаж со снежных апрельских улиц Барнаула.