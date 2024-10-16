Закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов приняли в Госдуме

Теперь получить вид на жительство иностранные граждане смогут только через три года после вступления в брак

16 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, приняли в третьем чтении, сообщает "Коммерсантъ".

За его принятие проголосовали все присутствующие на заседании депутаты. Изменения внесут в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Если суд признает брак недействительным, разрешение будет аннулировано. Этот же механизм будут применять, если мигранта ограничат или лишат родительских прав, либо отменят усыновление.

"Работа над совершенствованием миграционной политики продолжается. На рассмотрении еще шесть законопроектов, которые обсуждали в Госдуме ранее", – заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Также, по словам депутата, с 2021 года по сегодняшний день в России заключили более 4,3 тыс. фиктивных браков с целью получения ВНЖ. Володин отмечает, что принятие закона должно предотвратить получение вида на жительство и гражданства путем мошеннических схем.

Сейчас на миграционном учете состоит почти 6,2 млн иностранцев. В июне 2024 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что число мигрантов в стране колеблется в диапазоне 13-14 млн человек.