Не только бабочки. В Барнауле заметили первых комаров
Со слов очевидцев, насекомые начали залетать в открытые окна вечером
08 апреля 2025, 09:50, ИА Амител
Вечером 7 апреля жители Барнаула начали замечать в городе первых комаров. Фотографиями очевидцы поделились в Telegram-каналах "Инцидент Барнаул" и Go_Barnaul.
В комментариях барнаульцы пишут, что насекомые начали залетать в открытые окна домов.
Однако пользователи отмечают, что комары появились в городе еще две недели назад. Некоторые добавили, что сейчас их много на набережной Оби.
Помимо этого, барнаульцы обращают внимание на обилие клещей:
"За лет девять, наверное, ни одного клеща не сняла, а сегодня с себя и собаки – больше 15 штук", – отметила горожанка.
Напомним, в краевой столице также проснулись бабочки. Накануне одну из них запечатлели в центре города.
Клещи же активизировались на Алтае еще 19 марта: тогда от укуса пострадала туристка, отдыхавшая в Чемальском районе Республики Алтай.
09:54:00 08-04-2025
это с подвала комары
10:08:14 08-04-2025
тех кто с похмела - камары не кусают.
10:12:48 08-04-2025
Ну надо же, неужели заметили😎🧐🦟
10:19:53 08-04-2025
Это хорошо или не хорошо?
10:29:54 08-04-2025
Гость (10:19:53 08-04-2025) Это хорошо или не хорошо?... это природа просыпается.. как и каждый год
12:35:42 08-04-2025
Гость (10:19:53 08-04-2025) Это хорошо или не хорошо?... Запретить до выяснения!
15:30:52 08-04-2025
Вау , а вы слышали опять в городе появились комары .это , что же такое творится ? А , что же будет дальше ? Куда катится мир?
17:57:49 08-04-2025
так насекомоядные птички прилетели уже 2 нед как, тоже мне, материал