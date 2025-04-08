Не только бабочки. В Барнауле заметили первых комаров

Со слов очевидцев, насекомые начали залетать в открытые окна вечером

08 апреля 2025, 09:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" и Go_Barnaul

Вечером 7 апреля жители Барнаула начали замечать в городе первых комаров. Фотографиями очевидцы поделились в Telegram-каналах "Инцидент Барнаул" и Go_Barnaul.

В комментариях барнаульцы пишут, что насекомые начали залетать в открытые окна домов.

Однако пользователи отмечают, что комары появились в городе еще две недели назад. Некоторые добавили, что сейчас их много на набережной Оби.

Помимо этого, барнаульцы обращают внимание на обилие клещей:

"За лет девять, наверное, ни одного клеща не сняла, а сегодня с себя и собаки – больше 15 штук", – отметила горожанка.

Напомним, в краевой столице также проснулись бабочки. Накануне одну из них запечатлели в центре города.

Клещи же активизировались на Алтае еще 19 марта: тогда от укуса пострадала туристка, отдыхавшая в Чемальском районе Республики Алтай.