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Не только бабочки. В Барнауле заметили первых комаров

Со слов очевидцев, насекомые начали залетать в открытые окна вечером

08 апреля 2025, 09:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" и Go_Barnaul

Вечером 7 апреля жители Барнаула начали замечать в городе первых комаров. Фотографиями очевидцы поделились в Telegram-каналах "Инцидент Барнаул" и Go_Barnaul.

В комментариях барнаульцы пишут, что насекомые начали залетать в открытые окна домов.

Однако пользователи отмечают, что комары появились в городе еще две недели назад. Некоторые добавили, что сейчас их много на набережной Оби.

Помимо этого, барнаульцы обращают внимание на обилие клещей:

"За лет девять, наверное, ни одного клеща не сняла, а сегодня с себя и собаки – больше 15 штук", – отметила горожанка.

Напомним, в краевой столице также проснулись бабочки. Накануне одну из них запечатлели в центре города.

Клещи же активизировались на Алтае еще 19 марта: тогда от укуса пострадала туристка, отдыхавшая в Чемальском районе Республики Алтай. 

Барнаул комары

Комментарии 8

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Гость

09:54:00 08-04-2025

это с подвала комары

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Musik

10:08:14 08-04-2025

тех кто с похмела - камары не кусают.

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Сергей

10:12:48 08-04-2025

Ну надо же, неужели заметили😎🧐🦟

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Гость

10:19:53 08-04-2025

Это хорошо или не хорошо?

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Гость

10:29:54 08-04-2025

Гость (10:19:53 08-04-2025) Это хорошо или не хорошо?... это природа просыпается.. как и каждый год

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Musik

12:35:42 08-04-2025

Гость (10:19:53 08-04-2025) Это хорошо или не хорошо?... Запретить до выяснения!

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Гость

15:30:52 08-04-2025

Вау , а вы слышали опять в городе появились комары .это , что же такое творится ? А , что же будет дальше ? Куда катится мир?

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Гость

17:57:49 08-04-2025

так насекомоядные птички прилетели уже 2 нед как, тоже мне, материал

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