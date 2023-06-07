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Змея напала на ребенка в барнаульском парке "Изумрудный"

Посетителей просят проявить максимальную осторожность и следить за детьми

07 июня 2023, 16:10, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: amic
Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: amic

В парке "Изумрудный" поздно вечером 6 июня змея напала на ребёнка, рассказал в своём Telegram-канале руководитель парка Владислав Вакаев.

"Ребенок был укушен змеей. Вероятно, гадюкой. Происшествие случилось в районе экотропы в конце центральной аллеи. Пострадавший был направлен в больницу, где ему была оказана своевременная и профессиональная помощь. Его жизни угрозы нет", – написал Вакаев.

Он предполагает, что змея все еще находится на территории парка. В связи с этим обратился к посетителям с просьбой проявить максимальную осторожность.

"Особая просьба к родителям следить за своими детьми, не отпускать их от себя, избегать мест, где потенциально может прятаться змея", – отметил Вакаев.

Администрация парка уже связалась со специалистом, который утром 8 июня приступит к поиску змеи.

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Комментарии 7

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Гость

16:17:17 07-06-2023

Это не змея была, а местная амиковская зоошиза

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Гость

16:30:44 07-06-2023

удостоверен укус змеи??? Может и змеи не было, как и её укуса?! подтверждения каковы?

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Гость

16:49:41 07-06-2023

"Особая просьба к родителям следить за своими детьми, не отпускать их от себя, избегать мест, где потенциально может-------- ну наконец то правильные слова сказаны!!!

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Гость

19:41:03 07-06-2023

Это место кладбищенское, как и нагорный парк...

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Гость

20:15:26 07-06-2023

что значит вероятно, змею не видели что ли? Вообще то змеи не нападают, если их не трогать.

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Гость

20:30:51 07-06-2023

Избегать надо этого кладбищенского парка. Не всё ещё успокоилось. Ребёнку выздоровления.

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Гость

07:11:56 08-06-2023

Гость (20:30:51 07-06-2023) Избегать надо этого кладбищенского парка. Не всё ещё успокои... Лечи кукушечку

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