Змея напала на ребенка в барнаульском парке "Изумрудный"

Посетителей просят проявить максимальную осторожность и следить за детьми

07 июня 2023, 16:10, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: amic

В парке "Изумрудный" поздно вечером 6 июня змея напала на ребёнка, рассказал в своём Telegram-канале руководитель парка Владислав Вакаев.

"Ребенок был укушен змеей. Вероятно, гадюкой. Происшествие случилось в районе экотропы в конце центральной аллеи. Пострадавший был направлен в больницу, где ему была оказана своевременная и профессиональная помощь. Его жизни угрозы нет", – написал Вакаев.

Он предполагает, что змея все еще находится на территории парка. В связи с этим обратился к посетителям с просьбой проявить максимальную осторожность.

"Особая просьба к родителям следить за своими детьми, не отпускать их от себя, избегать мест, где потенциально может прятаться змея", – отметил Вакаев.

Администрация парка уже связалась со специалистом, который утром 8 июня приступит к поиску змеи.