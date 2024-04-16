Значок "Документы проверены" на "Авито" теперь можно получить через "Госуслуги"

Верификация стала доступной для всех частных пользователей и самозанятых в приложении, мобильной версии сайта или на компьютере

16 апреля 2024, 13:10, ИА Амител

Мужчина. Смартфон / Фото: freepik.com

"Авито" упростил процесс подтверждения подлинности аккаунтов с помощью портала "Госуслуги". Теперь верификация стала доступной для всех частных пользователей и самозанятых в несколько кликов с любого устройства. Все, что требуется, – подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". После успешной проверки пользователи получают значки "Документы проверены" или "Самозанятый".

Верификация через аккаунт на "Госуслугах" стала доступна на платформе еще в феврале 2022 года в рамках пилотного проекта Министерства цифрового развития.

Сначала такой метод проверки был возможен только для владельцев мобильных устройств на Android* и iOS* с установленным приложением "Госключ". После ее прохождения пользователи получали отметку "Есть аккаунт на "Госуслугах".

Теперь использование "Госключа" не нужно ­– подтверждение происходит напрямую через "Госуслуги". Пройти верификацию можно в личном кабинете, в разделе "Управление профилем", выбрав в разделе "Подтверждение данных" проверку через кабинет "Госуслуг" для частных лиц или самозанятых.

"Мы были одними из первых на рынке, кто предоставил пользователям возможность пройти верификацию с помощью ЕСИА и "Госключа". Согласно данным нашего недавнего опроса, больше трети покупателей доверяют именно проверке, пройденной через "Госуслуги", и мы рады, что сегодня смогли упростить этот сценарий. Теперь этот способ верификации доступен всего за несколько кликов, независимо от того, каким устройством вы пользуетесь", ­– отметила директор по продукту департамента доверия и безопасности "Авито" Наталья Юматова.

Тем, кто использует "Авито" для ведения бизнеса, проверка дает возможность создать профессиональный профиль с расширенным функционалом. В нем можно создать дополнительные блоки с фото и описанием компании и товаров, информацией об условиях доставки и оплаты, работает поиск по объявлениям.

Согласно данным "Авито", более 90% пользователей платформы при прочих равных условиях предпочитают продавцов с подтвержденными профилями. Ежедневно более 14 тыс. пользователей "Авито" проходят верификацию профиля и получают цифровые бейджи. Этот показатель увеличился втрое за год. Наиболее популярный способ проверки – банковские ID*, далее – верификация по паспорту, водительским удостоверениям, проверка по реквизитам и профилю на "Госуслугах".

*Android ("Андроид"); iOS ("АйОЭс"); ID ("АйДи")