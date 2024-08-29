Знаки на алтайском языке начали устанавливать на Чуйском тракте

На первом этапе работы проведут в 14 селах

29 августа 2024, 14:42, ИА Амител

Дорожные знаки на алтайском языке / Фото: www.altai-republic.ru

В Республике Алтай на Чуйском тракте начали устанавливать дорожные знаки с информацией о начале и конце населенных пунктов на алтайском языке. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Эти таблички будут размещены рядом с уже существующими указателями на русском языке.

На первом этапе работы дорожники установят 56 таких указателей в 14 селах, среди которых Карлушка, Дубровка, Рыбалка, Соузга, Черемшанка, Манжерок, Черга, Шебалино, Туекта, Онгудай, Купчегень, Иня и Акташ.

Перевод названий населенных пунктов на алтайский язык был выполнен сотрудниками Научно-исследовательского института алтаистики имени С. С. Суразакова.