Знаки на алтайском языке начали устанавливать на Чуйском тракте
На первом этапе работы проведут в 14 селах
29 августа 2024, 14:42, ИА Амител
Дорожные знаки на алтайском языке / Фото: www.altai-republic.ru
В Республике Алтай на Чуйском тракте начали устанавливать дорожные знаки с информацией о начале и конце населенных пунктов на алтайском языке. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
Эти таблички будут размещены рядом с уже существующими указателями на русском языке.
На первом этапе работы дорожники установят 56 таких указателей в 14 селах, среди которых Карлушка, Дубровка, Рыбалка, Соузга, Черемшанка, Манжерок, Черга, Шебалино, Туекта, Онгудай, Купчегень, Иня и Акташ.
Перевод названий населенных пунктов на алтайский язык был выполнен сотрудниками Научно-исследовательского института алтаистики имени С. С. Суразакова.
14:46:38 29-08-2024
Ништяк тема по распилу бабла)
14:52:59 29-08-2024
Гость (14:46:38 29-08-2024) Ништяк тема по распилу бабла)... Ну так теперь там московские эксперты рулят
15:01:37 29-08-2024
Гость (14:46:38 29-08-2024) Ништяк тема по распилу бабла)... Следующий этап-названия на английском, для "ожидаемых" интуристов?
15:22:40 29-08-2024
Гость (15:01:37 29-08-2024) Следующий этап-названия на английском, для "ожидаемых" инту... На китайском же🤔 или на северо корейском😂
15:09:41 29-08-2024
Гость (14:46:38 29-08-2024) Ништяк тема по распилу бабла)... Расскажите нам, как в данном случае "пилится" бабло? Друг спрашивает.
15:40:36 29-08-2024
Гость (15:09:41 29-08-2024) Расскажите нам, как в данном случае "пилится" бабло? Друг сп... хотите попилить - начинайте с крышы.
14:53:50 29-08-2024
Подозрительная инициатива, в Дагестане, например, десятки национальностей, там надписями можно запутать. А всего в России около сотни национальностей
15:11:15 29-08-2024
Гость (14:53:50 29-08-2024) Подозрительная инициатива, в Дагестане, например, десятки на... Согласен с вами, что это антиконституционная инициатива. Есть русский язык, язык межнационального общения. Все официальные наименования - только на русском.
15:53:37 29-08-2024
Дааа уж.
Есть же общепринятый международный язык - английский. Чем он то не угодил. И для туристов иностранцев, которых пытаются зазывать во "вторую Швейцарию" - засада. Как им ориентироваться? Учить алтайский? А коренное население Горного Алтая - почти все по русски говорят.
15:59:25 29-08-2024
интересно, а как будет на алтайском языке Соузга? Или Карлушка? Они ниже таблички прикрутят ровно с таким же названием?
16:25:44 29-08-2024
Глупость какая-то. Местные эти знаки не читают, они им не нужны. Знаки нужны приезжим, которые алтайский язык не знают. И зачем это тогда? Из уважения к культуре? Тогда ставьте отдельно надпись в своем стиле, это не дорожный знак ни разу.
16:36:55 29-08-2024
Феерично. Если на алтайском языке ловля рыбы (рыбалка) называется ай-балык, то это не значит что населенный пункт с названием "Рыбалка" можно обозначить как "Ай-балык". Причем на "кириллице".
Это кто такой инициативный? Ждем что напишут перед въездом в Чергу.
08:17:00 30-08-2024
Гость (16:36:55 29-08-2024) Феерично. Если на алтайском языке ловля рыбы (рыбалка) назыв... А если наелённый пункт называется Охота, то он, по логике, Ай-Шашлык что ли?
16:38:44 29-08-2024
Указатели на алтайском языке и раньше были в горном.
16:57:47 29-08-2024
Излишняя инициатива, просто кому-то скучно стало)))))))) В последнее время много абсурда......
17:21:00 29-08-2024
ну и как будет по-алтайски "Карлушка, Дубровка"?
17:21:28 29-08-2024
Самое интересное... Сколько % алтайцев знает свой язык и как на нем писать кирилицей?
17:27:52 29-08-2024
село рыбалка оно и на английском будет ribalka, а не fishing. интересно, какой "мудрец" это делает?
17:28:44 29-08-2024
Сначала Горно-Алтайск назвали и буквы большие на горе разместили теперь знаки , дальше больше. И так по всей стране.
18:15:03 29-08-2024
Национальный вопрос очень скользкая тема. Не стоит с ней заигрывать. Мы в России все живем - государственный язык - русский. А какое-нибудь кафе можно называть как угодно.
18:56:10 29-08-2024
Да ладно вам! Прикольная идея. Но и денег, конечно, потратят на новые таблички. Как без этого!))) Зато всюду будут стоять новые указатели. Чтобы не блудили!))) В смысле не плутали.
14:26:28 30-08-2024
будет способствовать еще большей ассимиляции и сепарации и без того уже борзых алтайцев. слышали-бы вы что они про русских говорят!!!