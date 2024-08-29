Площадь Сахарова перекрыли ко Дню города в Барнауле

Ограничение продлится до 1 сентября

29 августа 2024, 11:01, ИА Амител

Перекрытие площади Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле перекрыли площадь Сахарова ко Дню города. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

С 29 августа по 1 сентября закрыли для движения транспорта участок площади Сахарова, а именно проспект Социалистический в границах улиц Молодежной и Мерзликина.

31 августа с 15 до 18 часов также будет закрыт для автомобилей участок проспекта Ленина от улицы Ползунова до Речного вокзала в районе площади Баварина.

Также сообщалось, что 31 августа перекроют проезды к Нагорному парку.