Площадь Сахарова перекрыли ко Дню города в Барнауле
Ограничение продлится до 1 сентября
29 августа 2024, 11:01, ИА Амител
Перекрытие площади Сахарова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле перекрыли площадь Сахарова ко Дню города. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.
С 29 августа по 1 сентября закрыли для движения транспорта участок площади Сахарова, а именно проспект Социалистический в границах улиц Молодежной и Мерзликина.
31 августа с 15 до 18 часов также будет закрыт для автомобилей участок проспекта Ленина от улицы Ползунова до Речного вокзала в районе площади Баварина.
Также сообщалось, что 31 августа перекроют проезды к Нагорному парку.
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