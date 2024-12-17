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Знакомьтесь, это ЖеКа. В Барнауле у "Европы" построят дом у парка с террасами

Застройщик презентовал новый жилой комплекс с именем

17 декабря 2024, 07:30, ИА Амител erid: LjN8Ju1tZ

"ЖеКа Павлов" / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"
"ЖеКа Павлов" / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

"У всех ЖК, а у нас ЖеКа". "ЖеКа Павлов" – так свой новый дом назвали в компании "Селфстроит". Кроме названия, у этого многоэтажного "парня" есть еще много чего интересно. Вечером 12 декабря дизайнеры, архитекторы и представители застройщика все подробно рассказали риелторам и специалистам по недвижимости Барнаула. А amic.ru расскажет вам.

Недвижимость – лучшая инвестиция

Застройщик выходит с новым проектом в очень непростое время. Рекордно высокие ставки на ипотеку, отмена льготных программ да и в целом нестабильная ситуация может привести к уходу с рынка некоторых застройщиков. Но "Селфстроит" в своих силах уверен: опыт и запас прочности позволят реализовать проект в срок. Кстати, он стоит на март 2028 года.

"Недвижимость – актив, который будет востребован всегда. И сейчас как раз самое время, чтобы вложить свои средства. Это как минимум защитит их от инфляции, а как максимум поможет сделать вложение более выгодным, ведь на старте самые низкие цены", – рассказал руководитель отдела продаж Владислав Тюнин.

Цена в ЖК начинается от 120 тысяч рублей за квадратный метр, а в среднем это 142 тысячи, что соответствует уровню рынка.

Презентация нового ЖК "ЖеКа Павлов" / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

ЖеКа – свой парень

"ЖеКа Павлов" – новый дом на Павловском тракте прямо за торговыми центрами "Лето" и "Европа". Расположение очень удобное: ТЦ с ресторанами, магазинами и кино, поликлиники и частные медцентры, остановки транспорта, школы и детские сады. Сейчас эта часть Индустриального района – почти второй центр города. В 2025 году за "Европой" планируют начать строительство нового парка 300-летия Барнаула. Как ранее писал amic.ru, власти уже нашли подрядчика для создания проекта. Парк будет прямо под окнами жителей "ЖеКи".

Сам дом переменной этажности (16, 18 и 22 этажа) с монолитным каркасом и заполнением силикатным кирпичом, класс энергоэффективности – А+ (высочайший уровень). Здесь будет 359 квартир от 30 до 90 "квадратов", от студий до полноценных трехкомнатных квартир. Планировки – свободные, везде теплые полы. На первом этаже есть одна квартира с индивидуальным входом прямо с улицы, и еще шесть – с собственными террасами с ограждениями и живой изгородью. На 18-м и 20-м этажах тоже будут свои террасы, уже с выходом на крышу и с видом на закат. На лоджиях всех остальных квартир – панорамное остекление.

"Это не просто дом, это дом в очень развитом районе, где можно не только жить, но и работать, гулять и развлекаться. Даже в своем дворе: можно позаниматься спортом, выйти в парк, поставить елку на своей террасе, попить там кофе. Мы поддерживаем современные тренды бережного использования и показываем, как на небольшом участке разместить все самое необходимое и создать комфортную среду для жизни", – рассказала amic.ru главный архитектор Любовь Пшеничкина.

Как будет выглядеть "ЖеКа Павлов" / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Дом большой, но не переполненный. Подъезды сквозные с входной группой на уровне земли, на этаже максимум пять квартир. В подъездах колясочные с окнами, кладовые, помещения для велосипедов и самокатов. Все места общего пользования – дизайнерские.

"Мы создали проект для целеустремленных, свободных и ярких людей. И это сразу видно при подходе к дому", – добавила архитектор-дизайнер интерьера Влада Хайкина.

Теперь о дворе. Территория закрытая, без машин, здесь будет детская площадка и двухуровневая спортивная зона с баскетбольной площадкой, на которой можно заниматься даже в непогоду, а также место для прогулок и отдыха.

А еще здесь можно сразу заказать дизайнерский ремонт (несколько эконом- и премиум-вариантов) для квартиры. Не придется потом искать бригаду, самому закупать материалы и ждать.

"Это семейный дом. "ЖеКа Павлов" – свой человек, которого все знают, к которому хорошо относятся", – резюмировал Владислав Тюнин.

Покупают не метры, а образ жизни

На презентацию пришли почти две сотни риелторов и специалистов по недвижимости. И новый проект компании они явно оценили.

"Очень креативный комплекс, начиная от названия и мест общественного пользования, заканчивая террасами. Это современно и вносит вклад в обновление облика города", – поделилась с amic.ru руководитель направления новостроек агентства недвижимости "Гнездо" Юлия Чурзина.

Такой подход застройщика, по ее словам, сейчас очень актуален. Предложений на рынке недвижимости много, поэтому люди могут выбирать. И покупают сегодня не квадратные метры, а образ жизни.

Так что за образом жизни – к "ЖеКе Павлову".

Как будет выглядеть "ЖеКа Павлов" / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Застройщик – СЗ "Октябрь". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

СЗ "Октябрь"

Комментарии 31

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Гость

08:07:09 17-12-2024

А Юлия Чурзина точно может выступать в роли эксперта?) Про какие территории общего пользования она говорит, если двор закрытый?

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Гост

08:16:28 17-12-2024

Вот это человейник

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Гость

08:36:58 17-12-2024

Достаточно убогое название - ЖеКа.

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Гость

09:13:17 17-12-2024

Гость (08:36:58 17-12-2024) Достаточно убогое название - ЖеКа. ... для гопоты, видимо

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Гость

11:07:30 17-12-2024

Гость (09:13:17 17-12-2024) для гопоты, видимо...
Видимо, раз выбирают такой образ жизни, а не квадратные метры

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Артём

08:43:50 17-12-2024

Сколько лютого пафоса вокруг очередного убожества

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Musik

09:17:59 17-12-2024

Артём (08:43:50 17-12-2024) Сколько лютого пафоса вокруг очередного убожества... м-дя...

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Гость

09:14:02 17-12-2024

это не там ли, где обещали парк?

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Musik

09:28:26 17-12-2024

Гость (09:14:02 17-12-2024) это не там ли, где обещали парк?... городские парки - это вечные собачьи какашки, бегающие потные спортсменки, залежи бутылок испод пива...
а в домах-высотках живут люди. жывые добрые люди. наши сограждане. и чем их будет больше - тем позитивнее жизнь, тем краше наша страна.
хотите природу - ехайте в Горный, к Турчаку.

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Гость

10:58:08 17-12-2024

Musik (09:28:26 17-12-2024) городские парки - это вечные собачьи какашки, бегающие потны... Ну если Вы бегаете и не потеете, то тогда с Вами скорее всего что-то не так, это раз. Жи, Ши пишется через букву И, это два. В этих домах будут жить люди, которые и оставят бутылки ИЗ ПОД пива, это три.
Удачи Вам!!!

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Musik

12:16:37 17-12-2024

Гость (10:58:08 17-12-2024) Ну если Вы бегаете и не потеете, то тогда с Вами скорее всег... удача мне, да.
благодарью!

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Musik

12:35:01 17-12-2024

Гость (10:58:08 17-12-2024) Ну если Вы бегаете и не потеете, то тогда с Вами скорее всег... вот ещё - вместо "ехайте"нужно писать "езжайте".
но вам простительно - не тцарсткое это дело до конца дочитывать.

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Бартоломео

21:13:07 17-12-2024

Musik (09:28:26 17-12-2024) городские парки - это вечные собачьи какашки, бегающие потны... Мусик, еслиф Ты тролль , то люто снимаю шляпу!!! А если нет то , даже как-то жалко что нет ! Хе-хе ;-)

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Юс

09:22:53 17-12-2024

Очередной шедевр, как-будто сделанный рубанком

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Гость

10:26:40 17-12-2024

Как корабль назовешь, так он и поплывет...

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Гость

11:10:04 17-12-2024

Гость (10:26:40 17-12-2024) Как корабль назовешь, так он и поплывет......
БеДа, однако будет в ЖеКе

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Musik

11:17:11 17-12-2024

Гость (11:10:04 17-12-2024) БеДа, однако будет в ЖеКе... давайте так - если у вас там нет квартирёшки, то вы едете лесом.
если есть - вы бунтуете-протестуете-возмущаетесь, идете лесом, квартиру передаете договором дарения многодетной семье (список есть в администрации города), и ок.

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Гость

11:32:40 17-12-2024

Musik (11:17:11 17-12-2024) давайте так - если у вас там нет квартирёшки, то вы едете ле...
Когда то в школе нам говорили, давайте без давайте. Есть такое слово - надо. Вот администрации не нужно вести списки нуждающихся в жилье, а давно надо всем предоставить жильё, и Ок.

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Musik

12:17:25 17-12-2024

Гость (11:32:40 17-12-2024) Когда то в школе нам говорили, давайте без давайте. Есть... отмазались и слили.
ожидаемо.
хорошо у вас там в лесу, наверное...

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Гость

11:05:03 17-12-2024

Лютая убогость и депрессняк! Где тут яркость? Тут от одного вида повеситься захочется. Ничем не луше совковых панельных девятиэтажек. Очередное гетто для селюков разных мастей.

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Элен без ребят

12:31:19 17-12-2024

Гость (11:05:03 17-12-2024) Лютая убогость и депрессняк! Где тут яркость? Тут от одного ... еще и убийственный вид на крыши ТЦ добавит колорита

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Гость

18:18:55 17-12-2024

Гость (11:05:03 17-12-2024) Лютая убогость и депрессняк! Где тут яркость? Тут от одного ... В тех "совковых" девятиэтажках лифт не придется полдня ждать чтобы уехать или спуститься вниз , да и зелени там поболее будет ибо тогда отводили зону под двор.

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Гость

11:34:05 17-12-2024

Еще одна высотка прямо на дороге. На Шумакова с начала ее застройки была красная линия 50 метров от дороги. Проезжую часть Шумакова необходимо расширять до 4-х полос, теперь уже некуда из-за безответственных чиновников-"стратегов".

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Гость

11:35:32 17-12-2024

Павлов то это что ? в честь того что на Павловском тракте? Рождение какого то мифического персонажа что ли произошло там в недрах сознания? А ЖеКа -панибратство парня своего в рубахе?! Это какой то испанский стыд...

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Элен без ребят

12:33:30 17-12-2024

Илитка, не?

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Гость

12:59:34 17-12-2024

Элен без ребят (12:33:30 17-12-2024) Илитка, не? ... Ылитка!

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Гость

13:01:23 17-12-2024

вот так сходу-то и не скажу, что более вырвиглазно: региональный маркетинг или региональные путаны

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спец

13:38:15 17-12-2024

строить здания надо так чтоб на каждом этаже были не балконы а террасы - крыши нижнего этажа и площадь террас была как у садиков в таун хаусах по три сотки. На этих трех сотках семья сможет либо площадку детям сделать либо огород в горшках
вот такое будут покупать а то что изображено в статье - нет

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Кока-кольщик

15:29:31 17-12-2024

Каждый вечер на бедной улице Шумакова будут адские пробки.
Писал в 21 году письмо в комитет "рассмотрите возможность расширения Шумакова". Ответ: нет финансирования.

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Гость

15:46:15 17-12-2024

Столько много слов о будущих "удобствах" и нигде про парковки для 700 будущих автомобилей местных жителей.

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Гость

08:29:36 19-12-2024

Странно, что на проектных фото нет кучи установленных кондиционеров. А они там есть. ГореДизайнеры, гореАрхитекторы опять ничего не прелусмотрели. Так что писающие белые жеки обеспечены по всему фасады. Красивые фасады дома изгадят установкой кондиционеров. Как изгадили дома Мичурин Парка и нового дома со Шпилем.

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