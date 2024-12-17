Знакомьтесь, это ЖеКа. В Барнауле у "Европы" построят дом у парка с террасами

Застройщик презентовал новый жилой комплекс с именем

17 декабря 2024, 07:30, ИА Амител erid: LjN8Ju1tZ

"ЖеКа Павлов" / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

"У всех ЖК, а у нас ЖеКа". "ЖеКа Павлов" – так свой новый дом назвали в компании "Селфстроит". Кроме названия, у этого многоэтажного "парня" есть еще много чего интересно. Вечером 12 декабря дизайнеры, архитекторы и представители застройщика все подробно рассказали риелторам и специалистам по недвижимости Барнаула. А amic.ru расскажет вам.

Недвижимость – лучшая инвестиция

Застройщик выходит с новым проектом в очень непростое время. Рекордно высокие ставки на ипотеку, отмена льготных программ да и в целом нестабильная ситуация может привести к уходу с рынка некоторых застройщиков. Но "Селфстроит" в своих силах уверен: опыт и запас прочности позволят реализовать проект в срок. Кстати, он стоит на март 2028 года.

"Недвижимость – актив, который будет востребован всегда. И сейчас как раз самое время, чтобы вложить свои средства. Это как минимум защитит их от инфляции, а как максимум поможет сделать вложение более выгодным, ведь на старте самые низкие цены", – рассказал руководитель отдела продаж Владислав Тюнин.

Цена в ЖК начинается от 120 тысяч рублей за квадратный метр, а в среднем это 142 тысячи, что соответствует уровню рынка.

Презентация нового ЖК "ЖеКа Павлов" / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

ЖеКа – свой парень

"ЖеКа Павлов" – новый дом на Павловском тракте прямо за торговыми центрами "Лето" и "Европа". Расположение очень удобное: ТЦ с ресторанами, магазинами и кино, поликлиники и частные медцентры, остановки транспорта, школы и детские сады. Сейчас эта часть Индустриального района – почти второй центр города. В 2025 году за "Европой" планируют начать строительство нового парка 300-летия Барнаула. Как ранее писал amic.ru, власти уже нашли подрядчика для создания проекта. Парк будет прямо под окнами жителей "ЖеКи".

Сам дом переменной этажности (16, 18 и 22 этажа) с монолитным каркасом и заполнением силикатным кирпичом, класс энергоэффективности – А+ (высочайший уровень). Здесь будет 359 квартир от 30 до 90 "квадратов", от студий до полноценных трехкомнатных квартир. Планировки – свободные, везде теплые полы. На первом этаже есть одна квартира с индивидуальным входом прямо с улицы, и еще шесть – с собственными террасами с ограждениями и живой изгородью. На 18-м и 20-м этажах тоже будут свои террасы, уже с выходом на крышу и с видом на закат. На лоджиях всех остальных квартир – панорамное остекление.

"Это не просто дом, это дом в очень развитом районе, где можно не только жить, но и работать, гулять и развлекаться. Даже в своем дворе: можно позаниматься спортом, выйти в парк, поставить елку на своей террасе, попить там кофе. Мы поддерживаем современные тренды бережного использования и показываем, как на небольшом участке разместить все самое необходимое и создать комфортную среду для жизни", – рассказала amic.ru главный архитектор Любовь Пшеничкина.

Как будет выглядеть "ЖеКа Павлов" / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Дом большой, но не переполненный. Подъезды сквозные с входной группой на уровне земли, на этаже максимум пять квартир. В подъездах колясочные с окнами, кладовые, помещения для велосипедов и самокатов. Все места общего пользования – дизайнерские.

"Мы создали проект для целеустремленных, свободных и ярких людей. И это сразу видно при подходе к дому", – добавила архитектор-дизайнер интерьера Влада Хайкина.

Теперь о дворе. Территория закрытая, без машин, здесь будет детская площадка и двухуровневая спортивная зона с баскетбольной площадкой, на которой можно заниматься даже в непогоду, а также место для прогулок и отдыха.

А еще здесь можно сразу заказать дизайнерский ремонт (несколько эконом- и премиум-вариантов) для квартиры. Не придется потом искать бригаду, самому закупать материалы и ждать.

"Это семейный дом. "ЖеКа Павлов" – свой человек, которого все знают, к которому хорошо относятся", – резюмировал Владислав Тюнин.

Покупают не метры, а образ жизни

На презентацию пришли почти две сотни риелторов и специалистов по недвижимости. И новый проект компании они явно оценили.

"Очень креативный комплекс, начиная от названия и мест общественного пользования, заканчивая террасами. Это современно и вносит вклад в обновление облика города", – поделилась с amic.ru руководитель направления новостроек агентства недвижимости "Гнездо" Юлия Чурзина.

Такой подход застройщика, по ее словам, сейчас очень актуален. Предложений на рынке недвижимости много, поэтому люди могут выбирать. И покупают сегодня не квадратные метры, а образ жизни.

Так что за образом жизни – к "ЖеКе Павлову".

Как будет выглядеть "ЖеКа Павлов" / Иллюстрация предоставлена компанией "Селфстроит"

Застройщик – СЗ "Октябрь". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

СЗ "Октябрь"

Реклама