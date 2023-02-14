Такого ещё не было. Почему в Алтайском крае рекордно подорожали помидоры

Средняя цена отечественных томатов и огурцов сравнялась с заморскими авокадо, манго и ананасами

14 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Импорт помидоров в Россию в прошлом году значительно сократился. Стало меньше поставок томатов из КНР, Турции, Грузии, Сербии и Северной Македонии. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как ситуация отразилась на ценах на овощи?

Цена на томаты в Сибири теперь доходит до 500 рублей. Но выросли в цене не только помидоры. Стоимость огурцов уже превысила 300 рублей, а в некоторых магазинах доходит до 400. Однако есть и более дешёвые предложения на "летние" овощи. В некоторых сетевых магазинах цена варьируется от 200 до 230 рублей за килограмм огурцов и в районе 150 рублей – за килограмм помидоров. Если же выбирать овощи более похожие по вкусу на те, что с грядки, то, действительно, цена на них будет выше. Так что сегодня лёгкий летний салат обойдётся недёшево. Ведь средняя цена отечественных томатов и огурцов сравнялась с заморскими авокадо, манго и ананасами.

Наблюдался ли скачок цен в том же периоде в прошлые годы?

Как любая тепличная продукция, и томаты, и огурцы дорожают зимой и дешевеют с началом нового урожая. Но таких цен, как сейчас, пожалуй, ещё не было.

Редакция радиостанции Business FM Барнаул пообщалась с теми, кто знает о ситуации изнутри.

Директор новосибирского овощеводческого хозяйства "Дары Ордынска" Шакир Сулейманов рассказал, что могло повлиять на рекордное поднятие цен.

"Где-то с середины января по февраль заканчивается старый урожай, должны начинаться весенние огурцы. Влияет вот этот переходный период. Кроме этого, у нас поступление томатов и огурцов раньше было в основном из Китая. Они возили в Иркутскую область, Приморский край. Теперь отгрузок из Сибири уходит очень много на то направление, так как поступлений из Китая мало, практически нет. В принципе рекордная цена на самом деле есть. Без преувеличения. Потому что обычно в такое время цена на огурцы у нас была 150-170 рублей, а в этом году уже за 300 перешагнула", – сообщил он.

Что касается томатов, то, по словам Шакира Сулейманова, стоимость этих овощей в 2023 году также побила рекорд, сейчас средняя цена на них 250-270 рублей.

Однако директор обособленного подразделения "Алтайское" тепличного комбината "Толмачёвский" Дмитрий Ульянов считает, что стоимость томатов сейчас достаточно низкая, так как на рынке много привозных овощей.

"Те цены, которые мы прогнозировали по томату, сейчас ниже на 70-80%. Много завозных томатов, а также у сетей много предложений альтернативных по более низким ценам. А по огурцам, тут ситуация, конечно, немного другая, потому что огурцы – это более скоропортящийся товар, их издалека не привезти. К тому же в России в этом году образовался дефицит огурцов, но это больше связано с падением производства в стране, по большому счёту. А ещё в этом году все фиксируют очень большой всплеск болезней на огурцы. И привезти импортный огурец издалека сложнее. Точнее, его привезти-то можно, но храниться он будет меньше, чем томат".

Покажут ли ценники существенные изменения летом, пока неясно. Наши собеседники сходятся во мнении, что вероятнее всего да. Во-первых, заболевания у огурцов были и раньше, а, во-вторых, в Приморье строятся тепличные комплексы, которые в скором времени будут обеспечивать овощами свой и близлежащие регионы самостоятельно. Но на вопрос, вернётся ли цена на огурцы и помидоры, у экспертов пока нет ответа.