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Такого ещё не было. Почему в Алтайском крае рекордно подорожали помидоры

Средняя цена отечественных томатов и огурцов сравнялась с заморскими авокадо, манго и ананасами

14 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Импорт помидоров в Россию в прошлом году значительно сократился. Стало меньше поставок томатов из КНР, Турции, Грузии, Сербии и Северной Македонии. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Как ситуация отразилась на ценах на овощи?

Цена на томаты в Сибири теперь доходит до 500 рублей. Но выросли в цене не только помидоры. Стоимость огурцов уже превысила 300 рублей, а в некоторых магазинах доходит до 400. Однако есть и более дешёвые предложения на "летние" овощи. В некоторых сетевых магазинах цена варьируется от 200 до 230 рублей за килограмм огурцов и в районе 150 рублей – за килограмм помидоров. Если же выбирать овощи более похожие по вкусу на те, что с грядки, то, действительно, цена на них будет выше. Так что сегодня лёгкий летний салат обойдётся недёшево. Ведь средняя цена отечественных томатов и огурцов сравнялась с заморскими авокадо, манго и ананасами.

Наблюдался ли скачок цен в том же периоде в прошлые годы?

Как любая тепличная продукция, и томаты, и огурцы дорожают зимой и дешевеют с началом нового урожая. Но таких цен, как сейчас, пожалуй, ещё не было.

Редакция радиостанции Business FM Барнаул пообщалась с теми, кто знает о ситуации изнутри.

Директор новосибирского овощеводческого хозяйства "Дары Ордынска" Шакир Сулейманов рассказал, что могло повлиять на рекордное поднятие цен.

"Где-то с середины января по февраль заканчивается старый урожай, должны начинаться весенние огурцы. Влияет вот этот переходный период. Кроме этого, у нас поступление томатов и огурцов раньше было в основном из Китая. Они возили в Иркутскую область, Приморский край. Теперь отгрузок из Сибири уходит очень много на то направление, так как поступлений из Китая мало, практически нет. В принципе рекордная цена на самом деле есть. Без преувеличения. Потому что обычно в такое время цена на огурцы у нас была 150-170 рублей, а в этом году уже за 300 перешагнула", – сообщил он.

Что касается томатов, то, по словам Шакира Сулейманова, стоимость этих овощей в 2023 году также побила рекорд, сейчас средняя цена на них 250-270 рублей.

Однако директор обособленного подразделения "Алтайское" тепличного комбината "Толмачёвский" Дмитрий Ульянов считает, что стоимость томатов сейчас достаточно низкая, так как на рынке много привозных овощей.

"Те цены, которые мы прогнозировали по томату, сейчас ниже на 70-80%. Много завозных томатов, а также у сетей много предложений альтернативных по более низким ценам. А по огурцам, тут ситуация, конечно, немного другая, потому что огурцы – это более скоропортящийся товар, их издалека не привезти. К тому же в России в этом году образовался дефицит огурцов, но это больше связано с падением производства в стране, по большому счёту. А ещё в этом году все фиксируют очень большой всплеск болезней на огурцы. И привезти импортный огурец издалека сложнее. Точнее, его привезти-то можно, но храниться он будет меньше, чем томат".

Покажут ли ценники существенные изменения летом, пока неясно. Наши собеседники сходятся во мнении, что вероятнее всего да. Во-первых, заболевания у огурцов были и раньше, а, во-вторых, в Приморье строятся тепличные комплексы, которые в скором времени будут обеспечивать овощами свой и близлежащие регионы самостоятельно. Но на вопрос, вернётся ли цена на огурцы и помидоры, у экспертов пока нет ответа.

Комментарии 42

  • Семь лет мак не родился и голоду не было, так и с помидорами
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Удивили!)))Можно подумать, в крае только помидоры дорожают?))))Посмотрите, сколько стоит творог, масло сливочное, мясо и т.д
    14 февраля, Гость   Ответить
  • ладно помидоры, огурцы, лук уже по 65 руб, был по 25
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Помидоры в Сибири зимой не считается продуктом первой необходимости, лучше обратите внимание на цену репчатого лука. В 3 раза цена выросла за неделю!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Куда делись свои теплицы? В Барнауле было хорошее тепличное хозяйство. Тоже стало не рентабельно?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Сказываются меры по поддержке отечественного производителя...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • И главное, за такую цену они большинство сгниют.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • да. лучше сгниют и на помойку чем за дешево но людям- в этом вся страна
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Лук че лук. я его не ем.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Это новый способ привезённый из Красноярска ,как увеличить приток населения в Алтайский край. Увеличивается всё,кроме уровня жизни.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Только по-прежнему слуги народа лучше хозяев живут.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, карлин хотел предприятие обанкротить, а землю продать под застройку, вот и развалили все
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Не покупайте ! В чём проблема !?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А с чего они должны подешеветь-то?? Зарплаты за прошедший год у большинства выросли минимум в 2 раза - отсюда и цены автоматом увеличиваются
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а вспомните,как в США зерно выбрасывали массово в океаны, лишь бы не делать хлеб дешевле.У нас тоже капстрана, в которой законы капитализма строго выполняются.Это вам не социализм рассуждать,какой он был плохой, а надо привыкать к жизни.Ибо смены на более социальный строй не будет, ибо нет такой партии,которая бы повела за собой.Если услышите словаа "Есть такая партия",не верьте.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • это временное повышение, через пару лет у нас расцветет тепличное хозяйство, еще эти помидоры и огурцы будем экспортировать в дружественные страны, Северную Корею и Киргизию,налоги от продаж пойдут на улучшение жизни жителей Алтайского края, удивительные события ждут впереди!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Лук че лук. я его не ем. ===== а зря, у нас в семье это деликатес
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Судя по динамике многого в нашей жизни,вспоминается песня в исполнении Пугачевой:" То ли ещё будет..."
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Куда делись свои теплицы? В Барнауле было хорошее тепличное хозяйство. Тоже стало не рентабельно?===== да что вы? никуда они не делись, просто пришло время переходить на новый уровень за счет инноваций, через пару лет увидите роботизированные, полностью автоматизированные, огурцы девать будет некуда...., новости феделальные слушайте или читайте, мы совершаем прорыв технологический
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Да я тоже салатика захотел но посмотрел на цены решил у меня офигенная солонина стоит. А эти путь сами свою химию за большие бабки едят.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Почему подорожал лук больше чем в 2 раза
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Почему подорожал лук больше чем в 2 раза
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Причем здесь: огурцы-помидоры?! Когда лук бешено дорожает! Вот это работа для ФАС!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Ашан", Лук репчатый, цена - 39.49 руб. за кг. По-моему, он столько и стоил.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А инфляция 12 процентов...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Куда делись свои теплицы? В Барнауле было хорошее тепличное хозяйство. Тоже стало не рентабельно? 6 часов назад, Гость Ответить//////////////// местные власти продали!!! Им не нужны теплицы. Ведь заграница нам поможет...Так они считали. Хотя как барнаульцы просили не продавать ради перспективы продовольственной безопасности!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Ашан", Лук репчатый, цена - 39.49 руб. за кг. По-моему, он столько и стоил.//////////// На прошлой неделе в Пятерочке по 55 был.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • лук уже по 65 руб- я вчера лук купил по 27 р
    14 февраля, Гость   Ответить
  • лук уже по 65 руб- я вчера лук купил по 27 р///////////// пиши тогда, где купил. Не жмоться
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Лук пук помидоры мамидоры, та же схема что и с сахаром год назад. Кто купил задорого тот лохЪ
    14 февраля, Гость   Ответить
  • приятно читать такие комменты, мы на правильном пути!!! впереди удивительные изменения и чудесная жизнь назло врагам!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Практически все пригородные хозяйства, которые занимались овощеводством, обанкротили, а земли продают под застройку. Для кого строят? Население в крае уменьшается, народ уезжает в другие места.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Лук пук помидоры мамидоры, та же схема что и с сахаром год назад. Кто купил задорого тот лохЪ-------------- если нет дома лука, то что - теперь не покупать из-за цены, пусть зубы от цинги выпадают?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • У нас в пригороде Барнаула в магазине лук 85 руб.за кг.Это что за хрень? Зато новости пестрят как за границей плохо, у себя гляньте.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Возможно вы не знали, что лук надо вырастить, а не просто пойти в лес и собрать как грибы. Вы посмотрите сколько стоят грибы и дрова... Коих не нужно выращивать, и вкладывать деньги. А лук чтобы вырастить, нужно купить семена за немалые деньги. Нужно обработать землю, а учитывая стоимость солярки, это тоже не дёшево. Потом нужно вырастить и собрать. А чтобы людей нанять на работу для уборки урожая, каждому заплати минимум от 2.000₽ в день. Вот и посчитайте себестоимость.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • чтобы людей нанять на работу для уборки урожая, каждому заплати минимум от 2.000₽ в день. ----- а почему не от 3000?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • славабогу макарошки пока можно недорого купить
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Да где там помидоры 280,у нас они 390 р ,а огурцы 280
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нет он был по25 неделю назад чуть больше а сегодня в магните по ,70 без десяти копеек почти как заокеанские бананы
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, У кого, собственно? в 2 раза?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Так был под Барнаулом комплекс, ну если кто не помнит конечно, помидорчики и огурчики выращивали, зелень всякую. И магазины от этого комплекса были в Барнауле, они свою продукцию продавали. Комплекс то и сейчас есть, только его Губер новосибирцам продал. Теперь те помидорчики с огурсиками в нске продают. А в Барнауле, да пофиг, да губер? Лишь бы вам спокойней было, а то активы какие-то, головняки?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • славабогу макарошки пока можно недорого купить===== да, да, да!!! это наше посконное, макарошки да каша,назло врагам!!!а летом и лучок и крапивка поспеет, а там и картошка подойдет!!! мы занимаем первое место в мире по потреблению хлеба, это наше все
    16 февраля, Гость   Ответить
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