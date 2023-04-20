Золотая луна. Фото солнечного затмения 20 апреля
Насладиться красивым зрелищем в полной мере могли в Австралии, Индонезии и Восточном Тиморе
20 апреля 2023, 17:45, ИА Амител
Солнечное затмение 20 апреля
Фото: ТАСС
20 апреля прошло первое в этом году солнечное затмение. Лучше всего его было видно в юго-восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана. Прошедшее затмение называют ещё гибридным. Это значит, из одних мест на Земле оно будет выглядеть полным, а из других – кольцеобразным, с ярким красивым ободом. Как это было в Австралии и Индонезии, смотрите в нашей фотоленте.
Следующее и последнее солнечное затмение 2023 года произойдёт 14 октября, и его, увы, также не будет видно в России.
08:39:14 21-04-2023
Вторая фотка классная!!!