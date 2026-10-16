Золото октября. Как осень преобразила березовую рощу на окраине Барнаула

В сентябре здесь по инициативе жителей обустроили пешеходную зону

16 октября 2026, 06:47, ИА Амител

Березовая роща в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Березовая роща на Солнечной Поляне в Барнауле окрасилась в золотые оттенки. Октябрь превратил зеленую территорию в живописное место для осенних прогулок. В этом году здесь стало еще и комфортнее: в сентябре в роще открыли обновленную пешеходную зону. Как она выглядит сейчас — в фоторепортаже amic.ru.

В сентябре 2026 года в Ленинском районе Барнаула завершили благоустройство участка рощи вдоль улицы Юрина, между Солнечной Поляной и Геодезической. Работы провели по инициативе местных жителей, сообщили в мэрии Барнаула.

На территории убрали аварийные деревья и лишнюю поросль, провели санитарную обрезку. Для прогулок проложили асфальтовую дорожку, установили две скамейки и урны. Также специалисты оборудовали дренажную систему, чтобы после дождей на дорожке не скапливалась вода.

Проект реализовали по программе городского инициативного бюджетирования. Первоначальная стоимость работ составила 2 млн рублей, причем 250 тысяч из этой суммы собрали сами жители.

Теперь обновленная пешеходная зона встречает первую осень. Белые стволы берез, золотая листва и усыпанные листьями дорожки создают особую атмосферу. Как выглядит роща в разгар октября — смотрите в нашем фоторепортаже.