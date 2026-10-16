Золото октября. Как осень преобразила березовую рощу на окраине Барнаула
В сентябре здесь по инициативе жителей обустроили пешеходную зону
16 октября 2026, 06:47, ИА Амител
Березовая роща на Солнечной Поляне в Барнауле окрасилась в золотые оттенки. Октябрь превратил зеленую территорию в живописное место для осенних прогулок. В этом году здесь стало еще и комфортнее: в сентябре в роще открыли обновленную пешеходную зону. Как она выглядит сейчас — в фоторепортаже amic.ru.
В сентябре 2026 года в Ленинском районе Барнаула завершили благоустройство участка рощи вдоль улицы Юрина, между Солнечной Поляной и Геодезической. Работы провели по инициативе местных жителей, сообщили в мэрии Барнаула.
На территории убрали аварийные деревья и лишнюю поросль, провели санитарную обрезку. Для прогулок проложили асфальтовую дорожку, установили две скамейки и урны. Также специалисты оборудовали дренажную систему, чтобы после дождей на дорожке не скапливалась вода.
Проект реализовали по программе городского инициативного бюджетирования. Первоначальная стоимость работ составила 2 млн рублей, причем 250 тысяч из этой суммы собрали сами жители.
Теперь обновленная пешеходная зона встречает первую осень. Белые стволы берез, золотая листва и усыпанные листьями дорожки создают особую атмосферу. Как выглядит роща в разгар октября — смотрите в нашем фоторепортаже.
09:10:40 16-10-2026
"в роще открыли обновленную пешеходную зону" - только вот загвоздка - она не в роще, а как тротуар вдоль дороги.
23:17:32 16-10-2026
Гость (09:10:40 16-10-2026) "в роще открыли обновленную пешеходную зону" - только вот за... Да в роще и не надо асфальтировать эти дорожки. Пока будут строить дорожку корней столько поперерубят что половина деревьев загнется