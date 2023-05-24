Россиянам предложили покупать золотые слитки. Стоит ли бежать за ними в банк?

Как относиться к этому решению инвесторам, рассказывают эксперты

24 мая 2023, 08:00, ИА Амител

Гознак объявил о начале продаж золотых мерных слитков россиянам. Пока на рынке появится драгоценный металл массой 10 и 20 граммов. Позже к ассортименту добавятся слитки 50 граммов. Купить или продать золото можно как в торговом салоне Московского монетного двора, так и с помощью мобильного сервиса "Гознак. Инвестиции". В Госдуме считают, что продажа золотых слитков населению поспособствует дедолларизации экономики страны. Однако, по мнению эксперта по инвестициям Виталия Шульги, "бурно реагировать инвесторам" на это предложение не стоит. Об этом он сообщил в новой рубрике "Советы инвестора" на Business FM Барнаул.

"Это просто очередной дополнительный канал реализации физического золота, ни больше ни меньше. С точки зрения функционала приложения удобно купить монету и оставить на хранение в Гознаке. Но, как показывает практика, те, кто инвестирует в физическое золото, уже обладают довольно крупным капиталом и обычно отдают предпочтение золото хранить "поблизости", чтобы его можно было осязать. А отсюда мы видим исходящие риски с сохранением золота где-то у себя дома".Вопрос инвестиционной привлекательности, по мнению Виталия Шульги, также очень спорный.

"Золото позиционируют как инструмент длительного инвестирования. Если бы мы в 2010 году инвестировали в золотую инвестиционную монету "Георгий победоносец" номиналом 50 рублей, то среднегодовая доходность на текущий момент составила бы 23%. Если бы мы купили то же физическое золото, хранящееся в НКЦ, но на бирже, за счёт того, что при начальной покупке у нас бы отсутствовал 15%-й спред, годовая доходность поднялась бы до 30% годовых. А это ни много, ни мало за 12 лет больше, чем 100%. Покупка на бирже однозначно более выгодна", – заключает эксперт.

Ранее в Минфине России сообщали, что россиянам в 2022 году было продано 75 тонн инвестиционного золота. Двумя годами ранее объём закупок составлял лишь около 5 тонн золота.