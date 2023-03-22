Почему в 2022 году спрос на золото вырос в 15 раз и получится ли заработать на этом?

В периоды геополитической нестабильности золото рассматривают как надёжный защитный актив

22 марта 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Спрос на золото в России в 2022 году стал взрывным и побил все рекорды – он вырос в 15 раз. По данным газеты "Известия", россияне купили 75 тонн инвестиционного золота в слитках, тогда как годом ранее – всего 5 тонн. С чем связана такая бешеная популярность этого драгоценного металла, выгодно ли сейчас в него вкладываться и какие нюансы при этом необходимо учитывать, amic.ru выяснил у алтайских экспертов.

Почему россияне стали скупать золото?

Взрывной интерес к золоту в 2022 году легко объясним, говорит доцент кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета Светлана Лепешкина. Во-первых, люди были напуганы санкциями и ограничениями возможности вложения капитала – в марте торговля ценными бумагами была заморожена.

"Наши граждане ещё помнят опыт 90-х годов, когда произошёл внутренний дефолт и накопления граждан были аннулированы. Сейчас у Центробанка есть все инструменты, чтобы этого не допустить. И тем не менее страх повторения этого сценария заставил людей искать надёжные способы защиты своих сбережений. Россияне начали больше доверять физическим слиткам, поэтому и вырос спрос на драгметаллы", – рассказывает Светлана Лепешкина.

Во-вторых, и государство тоже было заинтересовано в том, чтобы накопления граждан остались внутри страны. Банки и регулятор активно продвигали информацию, что золотой актив – хорошая альтернатива сбережениям в недружественных валютах.

В-третьих, для физлиц отменили налог на добавленную стоимость, что сделало более доступными слитки драгоценных металлов.

"Раньше при покупке золота россияне выплачивали НДС, и он не возвращался. Из-за этого была существенная разница между ценой покупки и ценой продажи. Отмена налога, который составлял 20%, этот нюанс практически уравняла и сделала такой актив более доступным. Теперь только курс Центробанка на металл и маржа банка влияют на выкупную стоимость", – говорит доцент.

Выгодно ли сейчас вкладывать деньги в золото?

Физическое золото – это не самый выгодный инструмент для инвестиций, убеждён директор алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталий Шульга. По его мнению, спред (разница цены на момент покупки и продажи) по-прежнему остаётся довольно высоким. Например, если купили золото в банке за 4,5 тыс. руб. и решили его тут же продать, потери в цене составят 15-20%, говорит эксперт. Выиграть можно, только если "стрельнет" цена.

"Но потерять деньги можно не только на спреде. Те, кто покупал физическое золото весной, если решат продать его сейчас, не смогут выйти даже в ноль. Они понесут убытки порядка 40-50%, если переводить на денежное выражение. Дело в том, что большинство из них покупали драгметалл, когда цена на него была уже очень высокая, но ещё был высоким и курс доллара к рублю", – объясняет Виталий Шульга.

Эксперт отмечает, что хранение золотых слитков и инвестиционных монет несёт и определённые обязательства. Собственнику нужно сохранять все документы, на драгметалле не должно быть сколов, царапин, коррозии. Даже из-за мелких недостатков цена на актив снизится: банк выкупит золото значительно дешевле рыночной цены.

"При этом не все банки могут принять физическое золото: слитками и монетами оперируют ограниченное число финансовых организаций. Это ограниченная ликвидность в инструменте. А бывает, что банк выпускает свои слитки и назад их принимает исключительно он", – говорит Виталий Шульга.

Помимо порчи, у физического золота есть и другой риск – кража. Никто не должен знать, что вы храните дома золотые, платиновые или серебряные слитки, говорит доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Зайков.

Предпочтительнее тогда приобретать золото на обезличенный металлический счёт – такой вариант позволит избежать многих рисков. К тому же оформить покупку можно даже не выходя из дома, говорит Светлана Лепешкина. На счёте будет отражаться принадлежащий вам драгметалл в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. Цены на "виртуальное" золото практически такие же, как и на физическое. В любой момент актив можно продать банку не получая его на руки и без проверки слитков.

А вот скупать ювелирные украшения с целью сохранить деньги Светлана Лепешкина не рекомендует. Если человек впоследствии решит их продать, такой ценности, как в момент покупки, они уже нести не будут. Исключение из правил – изделия, выполненные мастерами с мировой известностью. На них можно будет заработать.

"Лучше тогда приобрести бриллиант, который имеет свой сертификат, и отдельно – золото. Если вкладывать деньги в украшения, вы точно уйдёте в минус. Золото уже будет по цене лома, а бриллиант, который будут извлекать, и вовсе могут повредить", – объясняет Светлана Лепешкина.

Можно ли вообще заработать на золоте?

Покупка драгоценных металлов имеет свои особенности. Чтобы заработать на вложениях в золото, необходимо покупать этот драгметалл в тот день, когда цена на него опускается до минимума. А продавать, соответственно, когда цена будет максимальной, говорит Сергей Зайков.

"Доход инвестора – это разница между ценой покупки и продажи. Стоимость металлов растёт довольно медленно и неравномерно. Если по решению Бреттон-Вудской международной конференции (1944 год, – прим. ред.) была заявлена цена тройской унции (31,1 грамма) в 35 долларов, то на сегодняшний день тройская унция золота стоит примерно около 2 тыс. долларов или немногим более. Цена на металлы и далее будет расти. Но заработать на этом активе можно, если вы вкладываете деньги в золото (или другой драгоценный металл) на срок не менее пяти лет", – отмечает эксперт.

Виталий Шульга подчёркивает, что заработать на пике цены можно, но так везёт только единицам, а потому рассчитывать на большую прибыль не стоит. Инвестиции в этот драгметалл очень цикличны: они хорошо выстреливают раз в несколько лет, а затем столько же времени могут не приносить ничего либо только убытки.

Если есть огромное желание купить именно золото, эксперт рекомендует рассмотреть другие инструменты. Альтернативой слиткам, монетам и обезличенным металлическим счетам, по мнению эксперта, являются биржевое золото – gldrub. Его в любом количестве – от 1 грамма до бесконечности – можно купить на Московской бирже. У владельца на руках будут документы на физическое золото, а храниться оно будет в Национальном клиринговом центре.