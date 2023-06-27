Золотов допустил, что мятеж ЧВК "Вагнер" устроил Запад
По словам главы Росгвардии, весь личный состав при подавлении мятежа "стоял насмерть"
27 июня 2023, 19:10, ИА Амител
Вооруженный мятеж в России был инспирирован Западом, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов журналистам.
"Они узнали уже, как они говорили, за несколько недель до его начала. И надо сказать, из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы", – цитирует его РИА Новости.
По словам Золотова, эти вбросы были "такие узконаправленные" – в них говорилось, что мятеж начнется в период с 22 по 25 июня.
"Это говорит о том, что все было инспирировано: и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а, может, его амбиции вот эти вот перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться", – сказал глава Росгвардии.
Также он заявил, что весь личный состав при подавлении мятежа "стоял насмерть", "была слаженная и четкая работа".
27 июня президент Владимир Путин выступил в Кремле перед силовиками, которым заявил, что ни народ, ни армия России не встали на сторону мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
19:19:09 27-06-2023
Очень удобная штука это "Запад" всё от низких пенсий, до метежа можно объяснить. Единственное не где не слышно объяснения, как так вышло , что в нашей стране появился человек с собственной армией
09:37:03 28-06-2023
Гость (19:19:09 27-06-2023) Очень удобная штука это "Запад" всё от низких пенсий, до мет... Не успели подъезды отмыть от Обамы и тут опять Запад нарисовался.
00:17:03 28-06-2023
Доказательства есть?
09:38:36 28-06-2023
Гость (00:17:03 28-06-2023) Доказательства есть? ... Конечно есть. В телевизоре валом. РЕН ТВ со своими инопланетянами локти кусает, переманивает пропагандистов им сценарии передач писать.
09:18:51 28-06-2023
Ёлки-палки, а я-то всё думаю, кто лампочки в подъезде ворует, разбрасывает листовки и бычки на клумбу кидает. Теперь-то очевидно всё стало. Запад жеж!
16:04:57 28-06-2023
Ой, дурак!
21:44:07 28-06-2023
Гость (16:04:57 28-06-2023) Ой, дурак! ... Хоть стой хоть падай. Тогда по его логике шойгу и герасимов агенты запада