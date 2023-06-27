Золотов допустил, что мятеж ЧВК "Вагнер" устроил Запад

По словам главы Росгвардии, весь личный состав при подавлении мятежа "стоял насмерть"

27 июня 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженный мятеж в России был инспирирован Западом, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов журналистам.

"Они узнали уже, как они говорили, за несколько недель до его начала. И надо сказать, из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы", – цитирует его РИА Новости.

По словам Золотова, эти вбросы были "такие узконаправленные" – в них говорилось, что мятеж начнется в период с 22 по 25 июня.

"Это говорит о том, что все было инспирировано: и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а, может, его амбиции вот эти вот перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться", – сказал глава Росгвардии.

Также он заявил, что весь личный состав при подавлении мятежа "стоял насмерть", "была слаженная и четкая работа".

27 июня президент Владимир Путин выступил в Кремле перед силовиками, которым заявил, что ни народ, ни армия России не встали на сторону мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.