Золотой бренд Алтая. Почему "Бочкари" остаются одним из знаковых производителей края?

Компания вносит существенный вклад в экономику региона и продолжает радовать потребителей новинками

16 октября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8JuK1N

"Бочкари" / Фото предоставлено пресс-службой компании

16 октября – День работников пищевой промышленности. Для Алтайского края это важный праздник, потому что в регионе работают и развиваются десятки предприятий, выпускающих продукты питания и напитки. Одно из крупнейших – Бочкаревский пивоваренный завод. Напитки от "Бочкарей" – известный бренд Алтая, их любят не только в России, но и в других странах.

В 2024 году завод отмечает свой 35-летний юбилей. С момента основания его мощности выросли почти в 200 раз. Сейчас годовой объем производства – порядка 19 млн дал, это около сотни видов алкогольных и безалкогольных напитков. Их покупают в 52 регионах страны, а также в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Израиле, Белоруссии и Китае.

Ежегодно компания платит более 2 млрд рублей налогов, входя в топ-10 налогоплательщиков региона. Завод активно вкладывает в развитие села Бочкари, строя здесь дома для сотрудников, спортивные и оздоровительные комплексы и многое другое, развивает детский спорт и поддерживает социальную сферу.

"Бочкари" / Фото предоставлено пресс-службой компании

Компания "Бочкари" продолжает радовать своих потребителей высоким качеством продукции, расширением ассортимента и современным подходом к производству. В текущем году завод выпустил несколько новинок. Среди них линейка напитков "Капибара" с четырьмя уникальными вкусами, манговый лимонад "Чебурашка", овсяный квас "Андреич" и другие напитки. А в конце октября на рынок выйдет новый вкус энергетика Target ("Таргет").

А еще продукция "Бочкарей" традиционно собрала высокие награды: несколько видов пива удостоены золотых медалей на выставках "ПродЭкспо" и золотых звезд – на конкурсе "ПродЭкстраПак" в 2024 году.

Компания поздравляет сотрудников и всех работников пищевой промышленности с праздником.

ООО "Бочкаревский пивоваренный завод"

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