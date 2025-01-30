Барнаульский зоопарк оштрафовали за фигурки героев советских мультиков

Организации выставили счет на 200 тысяч рублей

30 января 2025, 13:00, Александра Черданцева

Енот-полоскун в зоопарке / Фото: amic.ru

Барнаульский зоопарк получил внушительный штраф за использование фигурок героев советских мультфильмов. Об этом руководитель зоопарка, депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Писарев рассказал коллегам на сессии парламента в четверг, 30 января.

"Зоопарк оштрафовали на 200 тысяч рублей за использование фигурок из наших замечательных советских мультфильмов. Оказывается, все, что было в Советском Союзе и работало на государственную машину в "Союзмультфильме", теперь собственность ООО "Союзмультфильм". Мультфильмы они снимать не могут, у них нет на это художников, но они запатентовали все свои фигурки и ездят по стране и выписывают штрафы", – пояснил Писарев.

И предостерег других депутатов: если у кого-то где-то в помещениях, в агитационных плакатах используются изображения советских мультфильмов, то и им грозит штраф.

Добавим, что в зоопарке Барнауле обитает множество животных и птиц: cибирские косули и рыси, дальневосточные коты, гималайские медведи, канадские пумы, яки, есть муфлон, верблюд и дальневосточный леопард.