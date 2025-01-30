НОВОСТИОбщество

Барнаульский зоопарк оштрафовали за фигурки героев советских мультиков

Организации выставили счет на 200 тысяч рублей

30 января 2025, 13:00, Александра Черданцева

Енот-полоскун в зоопарке / Фото: amic.ru
Енот-полоскун в зоопарке / Фото: amic.ru

Барнаульский зоопарк получил внушительный штраф за использование фигурок героев советских мультфильмов. Об этом руководитель зоопарка, депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Писарев рассказал коллегам на сессии парламента в четверг, 30 января.

"Зоопарк оштрафовали на 200 тысяч рублей за использование фигурок из наших замечательных советских мультфильмов. Оказывается, все, что было в Советском Союзе и работало на государственную машину в "Союзмультфильме", теперь собственность ООО "Союзмультфильм". Мультфильмы они снимать не могут, у них нет на это художников, но они запатентовали все свои фигурки и ездят по стране и выписывают штрафы", – пояснил Писарев.

И предостерег других депутатов: если у кого-то где-то в помещениях, в агитационных плакатах используются изображения советских мультфильмов, то и им грозит штраф.

Добавим, что в зоопарке Барнауле обитает множество животных и птиц: cибирские косули и рыси, дальневосточные коты, гималайские медведи, канадские пумы, яки, есть муфлон, верблюд и дальневосточный леопард.

Кадр из видео: зоопарк

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НОВОСТИОбщество
Барнаульский зоопарк штрафы

Комментарии 38

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Гость

13:07:38 30-01-2025

Дожили. Чьи-то прикормыши.

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гость

13:10:09 30-01-2025

все продается у нас, к сожалению. Совесть, память, мораль. Где деньги, там нет совести, морали.

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Гость

18:23:34 30-01-2025

гость (13:10:09 30-01-2025) все продается у нас, к сожалению. Совесть, память, мораль. Г... Не путайте хрен с редькой.(((( Закон об авторском праве должен работь, а вор должен сидеть в турме.

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Галина

02:04:42 02-02-2025

Гость (18:23:34 30-01-2025) Не путайте хрен с редькой.(((( Закон об авторском праве долж... Вы видимо из союзмультфильма.

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Гость

13:23:22 30-01-2025

Оспорить?

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Musik

14:05:56 30-01-2025

Гость (13:23:22 30-01-2025) Оспорить?... Можно.
Но сначала запретить.

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Musik

14:10:53 30-01-2025

Musik (14:05:56 30-01-2025) Можно. Но сначала запретить. ... Заплатить

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Гость

14:31:37 30-01-2025

Musik (14:10:53 30-01-2025) Заплатить ... Заплатил - признал вину.

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Musik

13:34:34 30-01-2025

Монеток хватит? Можт скинемся?
Мне зоо нравится. Вообще я косуль лублу, они вкусные.

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Гость

13:37:49 30-01-2025

Верховенство права над разумом. И не единственное увы.

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Гость

14:34:18 30-01-2025

Гость (13:37:49 30-01-2025) Верховенство права над разумом. И не единственное увы....
Это не право. Это кистень

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Гость

14:24:41 30-01-2025

Кто выписывает штрафы? Контора "Союзмультфильм"? Точно есть полномочия?

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Гость

15:31:31 30-01-2025

Гость (14:24:41 30-01-2025) Кто выписывает штрафы? Контора "Союзмультфильм"? Точно есть ... а какие полномочия нужны? Если они запатентовали эти образы, им полномочия не нужны. они чсчитаются их собвтвенностью и на использование оных требуется их разрешение. если разрешения нет, то достаточно предъявить факт использования и там уже госорганы реагируют.

Выходит, что завтра по этому же принципу, додумается ктонить запатентовать букву "О" и можно смело всем штрафы выписывать кто испльзует ее...

Ну бред, это явно не правильно, мультфильмы советские это достояние народа а не какого то там хитровымышленного дятла, который щас решил состояние сколотить.

А детские садики, детские больницы? следующие жертвы этих сволочей?!

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Гость

14:28:45 30-01-2025

Молодец Писарев, все правильно сказал. Позор, у кого деньги забрали - у животных.

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Гость

20:34:21 30-01-2025

Гость (14:28:45 30-01-2025) Молодец Писарев, все правильно сказал. Позор, у кого деньг... Вообще то сам Писарев обязан знать закон об авторском праве, раз уж он оооооочень давно занимается парками. А этот, типа "зоопарк", просто бизнес. И ничего общественного.))))

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Гость

14:42:00 30-01-2025

Законопослушный законодатель.

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Гость

15:14:31 30-01-2025

Чебурашку продали???? сволочи!

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Гость

15:33:17 30-01-2025

Проверять надо правомерность собственности ООО "Союзмультфильм"

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Гость

16:06:01 30-01-2025

Не понятна причина возмущения. Копирайт есть копирайт.

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Афиноген

16:06:46 30-01-2025

Интересно,на каком основании они присвоили себе результаты труда советской организации?Сами из себя ничего не представляют ,не создают ,к былым достижениям отношения не имеют ,а претензии за чужой труд предъявляют?И это позволяет современный закон?Похоже очередные мошенники.

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Гость

16:29:30 30-01-2025

Занимается этим делом ООО "Красноярск против пиратства"
У них есть доверенности от многих правообладателей.
Юридически они всё делают правильно , не подкопаешся. Работают уже несколько лет.
Мы тоже попадали в 2024 году.
За магнитик стоимостью 50 рублей , который несколько лет лежал на витрине штраф 50 000 руб.
В итоге заключили мировое соглашение и сошлись на 20 000 руб.
Кто из знакомых пытался с ними судится получалось ещё дороже.
Такие времена.

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Гость

19:05:40 30-01-2025

Гость (16:29:30 30-01-2025) Занимается этим делом ООО "Красноярск против пиратстваЮридически они всё делают правильно , не подкопаешся. "У... Подкопаться всегда можно. На всякий хитрый болт есть, как известно... Надо внимательно смотреть все документы, проявлять креативность , знание законов и, главное, умение их использовать. Если пиратствующие "антипираты" умышленно ищут жертвы среди добропорядочных граждан, необходимо им противодействовать. А вот вы, скорее всего из красноярских. Пытаетесь убедить жертв, что бесполезно противодействовать, а надо договариваться без суда. Я считаю, что лучше жертве собрать деньги не на штраф, а на то, чтобы засудить красноярцев с их мультиками.

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Гость

16:32:37 30-01-2025

Может зоопарку попытатся с ними заключить мировое досудебное соглашение, если ещё не оплатили штраф. И уменьшить сумму.

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Александр

16:43:12 30-01-2025

Ну так же, как ездят по ресторанам и барам с кафе слушают, кто какой трек ставит у себя и присылают счета - будьте любезны оплатить, запатентовано. Главное - чтобы успеть побежать бумажки оформить! Есть мнение, что если эта история используется без цели обогащения (например для украшения двора) то никаких уплат неустоек это нести не должно!

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Ёкин кот

17:03:24 30-01-2025

А чё сразу штраф,а предупредить и потребовать убрать фигурки?? А если я значок прикреплю в виде зайчика из "ну погоди или шарик куплю",тоже оштрафуют? Та же история с д/ с "Филиппок",Пугачева запатентовала это название и подала в суд на д/с.. чем кончилось не знаю .. Эдак я открытку пошлю и подпишусь именем своим,а окажется,что это имя кто-то запатентовал..

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Гость

17:56:16 30-01-2025

Образы Со юзмультфи льма должны быть изъяты, уничтожены, разработаны свои образы и запатентованы от всяких долбоящеров.

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Гость

18:04:09 30-01-2025

Позор. Сколько лет эти фигуры в зоопарке стоят, дети ходят смотрят, радуются. Ладно если бы они деньги собирали, что-бы сфотографироваться. Скоро уже ничего не останется. И курочку ряду уберут, тоже авторские права.

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Гость

18:22:07 30-01-2025

Нууу, вааще то - это называется воровство. А если точнее, то нарушение авторских прав. И таких "депутатов"-директоров по стране масса.((((( Эт вам не китайские Abibas или Adibas или французские сумочки из китайского цеха Шанел.))))))

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Гость

20:51:09 30-01-2025

Гость (18:22:07 30-01-2025) Нууу, вааще то - это называется воровство. А если точнее, то... Пробел в законодательстве. Необходимо обязать всех, кто запатентовал что-либо и хочет охранить свои права всюду размещать маркировку. Как на книгах размещают текст о запрете использовать текст без разрешения автора. Чтобы все запатентованные мультики в обязательном порядке были помечены. Все картинки где либо размещенные, тоже были помечены. Тогда все будут знать, что изображение какого-то зайчика нельзя размещать на своей территории. Конечно, в этой ситуации получается, что неправообладатели бесплатно рекламируют мультик, показывая известного зайчика. Без них многие российские дети не то что забудут, знать не будут героев советских мультиков. Зато им известны заграничные персонажи. Но это уж за что боролись, на то и напоролись. И конечно, закон должен предусматривать предупреждающие меры. Обнаружились какие-то нарушения, вручить владельцу предписание убрать в 48 часов. Если не убрали, только тогда другие меры воздействия.

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Гость

07:47:19 31-01-2025

Гость (20:51:09 30-01-2025) Пробел в законодательстве. Необходимо обязать всех, кто запа... Это не пробел в законодательстве. Этот закон действует по всему миру и очень давно. И у нас в стране наконец-то стали защищать интеллектуальную собственность. И это работает. А Писарев сам облажался. И это факт неоспоримый законом.

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Гость

18:38:39 30-01-2025

А кто такие законы принимает? Депутаты, а не работяги. За что боролись ......

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Гость

21:39:58 30-01-2025

Ещё новость в тему! Посмотрим, как засудят ЦБ, что из этого выйдет)))
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Художник-постановщик мультфильма "Ежик в тумане" Франческа Ярбусова подала иск о защите авторских прав к ЦБ из-за выпуска монет из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда.
"Истец Ярбусова Ф. А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ежик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация", — отметили суде.
Ярбусова полагает, что ответчик нарушил ее права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без спроса. Она утверждает, что ЦБ не указал авторство работы.
Вопрос о принятии иска к производству пока не решен.
"Союзмультфильм" позже в комментарии РИА Новости заявил, что обладает правом исключительной лицензии на мультфильм, поэтому по договору киностудия может использовать персонажа для производства товаров без ограничений с правом сублицензирования.

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Гость

07:48:29 31-01-2025

А что, кто-то пытался выдать персонажей за свою разработку и продать?! Какие права они защищают - они же просто наглецы и подлецы, которые чужой труд присвоили и прут на порядочных людей, занятых хорошим делом, чтобы за их счёт обогащаться!!! Их самих надо судить и тех, кто им помогает, тоже - за соучастие в самом обыкновенном мошенничестве!!!

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Пришелец

14:05:56 31-01-2025

А ещё говорят запад гниет...

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Олег

14:13:51 31-01-2025

Интересно. а Мосфильм заплатил
штраф животным за использование их образа

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Неравнодушный

15:30:25 01-02-2025

Надо еще и детские учереждения обложить штрафом. Там ведь для деток стены тоже разрисованы героями мультфильмов.
Вот за эту нечистоплотность надо судить. Пусть не тянут рученки к халявным деньгам. Сейчас придется для зверей урезать рацион, потому как наглые люди набивают мошну для развлечений их дегьгами

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Галина

02:03:08 02-02-2025

Какой позор. Свои своих, зоопарк можно сказать рекламу бесплатно дал им, чтобы о них не забыли. Это прям позорище. Союзмультфильм стал ооо. Как не стыдно.

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Гость

09:34:28 02-02-2025

Союзмульфильм следует в соответствии с законами РФ оштрафовать за курение волка в общественном месте, прыжки без парашюта, а бременских музыкантов за бродяжничество и ведение асоциального образа жизни.
В мире есть куча других добрых мультфильмов.

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