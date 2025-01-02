В барнаульском зоопарке накрыли праздничный стол для пони
Угощал животных директор "Лесной сказки" Сергей Писарев
02 января 2025, 14:59, ИА Амител
Кадр из видео: зоопарк "Лесная сказка"
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" накрыли праздничный стол для трех пони, сообщили на странице зверинца во "ВКонтакте".
"Первые дни Нового года самые вкусные", – написали сотрудники зоопарка и опубликовали три видео с довольными лошадками.
На кадрах видно, что животных угостили красиво поданными огурцами, помидорами, яблоками, морковью, свеклой, капустой и овсом.
Пони с аппетитом едят угощения, а директор Сергей Писарев в образе Деда Мороза гладит их и приговаривает: "Как вкусно, как вкусно".
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Вот бы мне туда, я бы тоже не отказался!!! 🤗😎