В барнаульском зоопарке накрыли праздничный стол для пони

Угощал животных директор "Лесной сказки" Сергей Писарев

02 января 2025, 14:59, ИА Амител

Кадр из видео: зоопарк "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" накрыли праздничный стол для трех пони, сообщили на странице зверинца во "ВКонтакте".

"Первые дни Нового года самые вкусные", – написали сотрудники зоопарка и опубликовали три видео с довольными лошадками.

На кадрах видно, что животных угостили красиво поданными огурцами, помидорами, яблоками, морковью, свеклой, капустой и овсом.

Пони с аппетитом едят угощения, а директор Сергей Писарев в образе Деда Мороза гладит их и приговаривает: "Как вкусно, как вкусно".