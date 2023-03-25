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Зоопарк появился в Республике Алтай

Он находится в Майминском районе

25 марта 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай
Фото: Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай

В Республике Алтай новому зоопарку выдали лицензию, сообщили в управлении Россельхознадзора.

"На основании результатов успешно пройдённой проверки <...> Россельхознадзором принято решение о выдаче ООО  "Карым" лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке", – рассказали в ведомстве. 

Зверинец образован на базе культурно-оздоровительного комплекса Карым в селе Усть-Муны Майминского района. На сегодня там живут львы, а в ближайшем будущем заселят снежных барсов и копытных животных.

Комментарии 1

  • В зоопарке зебра * Смотрит на метель * И тихонько копит * На билет отсель
    25 марта, Гость   Ответить
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