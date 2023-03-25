Зоопарк появился в Республике Алтай

Он находится в Майминском районе

25 марта 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай

В Республике Алтай новому зоопарку выдали лицензию, сообщили в управлении Россельхознадзора.

"На основании результатов успешно пройдённой проверки <...> Россельхознадзором принято решение о выдаче ООО "Карым" лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке", – рассказали в ведомстве.

Зверинец образован на базе культурно-оздоровительного комплекса Карым в селе Усть-Муны Майминского района. На сегодня там живут львы, а в ближайшем будущем заселят снежных барсов и копытных животных.