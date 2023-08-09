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Зоопарк, работавший с 1999 года, закрыли в Славгороде

Суд признал незаконным использование животных в культурно-развлекательных целях

09 августа 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Частный зоопарк, который работал с 1999 года, закрыли в Славгороде. Об этом во "ВКонтакте" рассказал предприниматель Валерий Кульбида.

Причиной закрытия стали нарушения правил содержания животных и создание угрозы посетителям. Использование зверей в культурно-развлекательных целях суд признал незаконным, поскольку зоопарк работал без лицензии.

У бизнесмена конфисковали разных животных, среди которых медведь, волк, енот, макака, нильский крокодил и многие другие. Их передали Южно-Сибирскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

17:14:30 09-08-2023

и так нет развлечений и последние закрывают(((

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Гость

21:04:50 09-08-2023

правильно сделали

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ыть

08:57:44 10-08-2023

Гость (17:14:30 09-08-2023) и так нет развлечений и последние закрывают(((... Нормальное такое развлечение, медведь сидит в клетке, где не развернуться, а тебе пофигу, лишь бы поразвлекаться, попкорн пожрать и пальцем потыкать в мишку. Давай тебя в клетку посадим, пусть народ ходит развлекается.

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