Зоопарк, работавший с 1999 года, закрыли в Славгороде
Суд признал незаконным использование животных в культурно-развлекательных целях
09 августа 2023, 17:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Частный зоопарк, который работал с 1999 года, закрыли в Славгороде. Об этом во "ВКонтакте" рассказал предприниматель Валерий Кульбида.
Причиной закрытия стали нарушения правил содержания животных и создание угрозы посетителям. Использование зверей в культурно-развлекательных целях суд признал незаконным, поскольку зоопарк работал без лицензии.
У бизнесмена конфисковали разных животных, среди которых медведь, волк, енот, макака, нильский крокодил и многие другие. Их передали Южно-Сибирскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
17:14:30 09-08-2023
и так нет развлечений и последние закрывают(((
21:04:50 09-08-2023
правильно сделали
08:57:44 10-08-2023
Гость (17:14:30 09-08-2023) и так нет развлечений и последние закрывают(((... Нормальное такое развлечение, медведь сидит в клетке, где не развернуться, а тебе пофигу, лишь бы поразвлекаться, попкорн пожрать и пальцем потыкать в мишку. Давай тебя в клетку посадим, пусть народ ходит развлекается.