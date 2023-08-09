Зоопарк, работавший с 1999 года, закрыли в Славгороде

Суд признал незаконным использование животных в культурно-развлекательных целях

09 августа 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Частный зоопарк, который работал с 1999 года, закрыли в Славгороде. Об этом во "ВКонтакте" рассказал предприниматель Валерий Кульбида.

Причиной закрытия стали нарушения правил содержания животных и создание угрозы посетителям. Использование зверей в культурно-развлекательных целях суд признал незаконным, поскольку зоопарк работал без лицензии.

У бизнесмена конфисковали разных животных, среди которых медведь, волк, енот, макака, нильский крокодил и многие другие. Их передали Южно-Сибирскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.