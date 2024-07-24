"Зрители плакали". Как в Барнауле прошел показ фильма "Битва за Мариуполь"
Когда фильм закончился, в зале была тишина – настолько он шокировал
24 июля 2024, 15:00, ИА Амител
В Барнауле 24 июля в рамках ХХVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоялся показ первого эпизода документальной тетралогии "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца", сообщает корреспондент amic.ru. Картину представили авторы – Максим Фадеев и Сергей Белоус.
"Фильм шел два часа с небольшим. В ленте много жестокости, съемок реальных боевых действий. Есть красивые и ужасные одновременно виды горящего Мариуполя, показаны российские солдаты и мирные люди, выживающие в Мариуполе в 2022 году. В фильме есть и кадры, снятые в Донбассе в 2019 году – еще до СВО. Фильм тяжелый, во время сеанса многие зрители плакали. Когда фильм закончился, в зале была тишина – настолько он шокировал", – рассказал наш корреспондент.
Показ прошел в кинотеатре "Мир". После показа Максим Фадеев и Сергей Белоус примерно час отвечали на вопросы зрителей из зала. Затем они лично пообщались с пришедшими и сфотографировались с ними.
В четверг, 25 июля, фильм покажут в Рубцовске: в 18:30, кинотеатр "Жемчужина" (ул. Ленина 56), вход свободный.
15:59:55 24-07-2024
В 2014-ом там произошел небольшой бой.Русские отошли и с годами город заполнили украинские националисты.Со своей мовой,со своей пропагандой,со своим репертуаром.И только через 8 лет наши решились на кровопролитную битву.
18:14:41 24-07-2024
Бедный Василий Макарович
22:59:25 24-07-2024
Гость (18:14:41 24-07-2024) Бедный Василий Макарович ... Василий Макарович нормальный русский мужик, был бы не с вами, бандеровцами и либерасней.
11:14:51 26-07-2024
Гость (22:59:25 24-07-2024) Василий Макарович нормальный русский мужик, был бы не с вами... А можно поинтересоваться либерасня это кто или что ?
А
23:02:48 24-07-2024
Гость (15:59:55 24-07-2024) В 2014-ом там произошел небольшой бой.Русские отошли и с год... Эк фашистов зацепило. Заминусовали. Минусуйте и срежещите зубами.