"Зрители плакали". Как в Барнауле прошел показ фильма "Битва за Мариуполь"

Когда фильм закончился, в зале была тишина – настолько он шокировал

24 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Показ первого эпизода тетралогии "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" / Фото: amic.ru

В Барнауле 24 июля в рамках ХХVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоялся показ первого эпизода документальной тетралогии "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца", сообщает корреспондент amic.ru. Картину представили авторы – Максим Фадеев и Сергей Белоус.

"Фильм шел два часа с небольшим. В ленте много жестокости, съемок реальных боевых действий. Есть красивые и ужасные одновременно виды горящего Мариуполя, показаны российские солдаты и мирные люди, выживающие в Мариуполе в 2022 году. В фильме есть и кадры, снятые в Донбассе в 2019 году – еще до СВО. Фильм тяжелый, во время сеанса многие зрители плакали. Когда фильм закончился, в зале была тишина – настолько он шокировал", – рассказал наш корреспондент.

Показ прошел в кинотеатре "Мир". После показа Максим Фадеев и Сергей Белоус примерно час отвечали на вопросы зрителей из зала. Затем они лично пообщались с пришедшими и сфотографировались с ними.

В четверг, 25 июля, фильм покажут в Рубцовске: в 18:30, кинотеатр "Жемчужина" (ул. Ленина 56), вход свободный.