Звезда сериала "Крестоносцы" на ТВ-3 Денис Васильев: "В апреле собираюсь на Алтай"

Артист рассказал о своем персонаже, трюках и травмах на съемках, а также о нашем регионе

05 апреля 2025, 06:44, ИА Амител

Денис Васильев / Фото: ТВ-3

7 апреля в 17:00 на ТВ-3 выходит мистический детектив "Крестоносцы", в котором оперативная группа будет расследовать непонятные для прагматического ума человека дела. В преддверии выхода сериала amic.ru поговорил с актером Денисом Васильевым, исполняющим главную роль в детективе, о его персонаже в сериале "Крестоносцы", трюках и травмах на съемках, а также об Алтае.

– Давайте поговорим о вашем герое – Константине Крестоносцеве, которого вы играете в сериале "Крестоносцы" на ТВ-3. Вы рассказывали, что образ Крестоносцева очень близок вам и что вы много привнесли в него от себя. Но было ли что-то новое, что привнес этот герой в вашу жизнь? Может быть, чем-то удивил? Может, взяли себе что-то на заметку?

– Я отметил для себя только то, что Крестоносцев мудрее и сильнее. Меня многие вещи могут вывести из себя, выбить из равновесия и заставить нервничать, кричать. По сравнению с моим героем меня выводят из себя более мелкие вещи. Я в этом смысле более уязвим. Мне бы хотелось научиться у него не обращать внимания на такие мелкие вещи, забрать этот навык себе.

Фото: ТВ-3

– Вы исполнитель многогранных ролей, как в остросюжетных, так и в драматических лентах. А можете вспомнить любимую роль? К примеру, если была бы возможность сыграть эту же роль заново, то в кого из персонажей-фаворитов вы бы вновь перевоплотились?

– Таких персонажей несколько. Один из них – моя роль в сериале "Пилигрим". Мы сейчас снимаем третий сезон. И второй – мой герой в проекте "Город Брежнев", снятый по роману Шамиля Идиатуллина. Он скоро должен выйти. Здесь я сыграл парня, который вернулся после Афганской войны. Если бы у этой истории могло быть продолжение, я бы с удовольствием к этой роли вернулся.

– Бывали ли в Алтайском крае? Здесь очень живописные места со своей историей, невероятной природой и особенными видами, которые также могут подойти для съемок фильмов с элементами мистики.

– Нет, на Алтае я еще не был. Но мы с семьей как раз собираемся туда поехать в апреле. Уже давно хотели и, надеюсь, что скоро доедем.

– Это здорово! Многие говорят о том, что в апреле Алтай очень красив.

– Да-да-да. И еще клещи, сказали. (Смеется.)

– Вас часто можно встретить в картинах, где есть стрельба, погони, драки. К примеру, в сериале "Крестоносцы" ваш герой будет возглавлять оперативную группу. Часто ли в опасных сценах прибегаете к помощи каскадеров? Или все трюки стараетесь выполнять сами?

– Я стараюсь делать максимально все, что безопасно для жизни. Если есть какие-то объективно опасные моменты, например, надо упасть со второго этажа, то я прибегаю к помощи каскадеров.

Фото: ТВ-3

– А какой самый опасный трюк вы когда-либо делали?

– На мой взгляд, один из самых опасных моментов на съемках – это драка с большим количеством людей. Там не всегда бывают профессионалы. Здесь можно случайно получить по лицу или еще куда-нибудь. Это, правда, один из самых опасных трюков.

– Вы получали травмы на съемках?

– Слава богу, никаких сильных травм у меня не было. Были всякие ушибы, огромное количество раз были синяки, трещины на ребрах, на костях пальцев на ноге, но каких-то глобальных травм не было. Я просто не любитель драматизировать и нагонять жути вокруг себя.

Не пропустите премьеру "Крестоносцев" – 7 апреля в 17:00 на ТВ-3!