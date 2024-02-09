Звезда "Слова пацана" Кологривый может сыграть молодого Жириновского

На роль его порекомендовал депутат от ЛДПР

09 февраля 2024, 08:32, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана"

Депутат Тюменской областной Думы от ЛДПР Иван Вершинин заявил о том, что звезда "Слова пацана" Никита Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в фильме о политике. Пост об этом он опубликовал в соцсетях.

Вершинин отметил, что Кологривый внешне похож на Жириновского, а также имеет общие с ним черты характера. Депутат предположил, что этот актер мог бы вжиться в роль политика и понять ее.

Режиссер будущего фильма Александр Баранов в ответ на это сказал, что пока еще не думал об исполнителе главной роли, потому что кино на слишком ранней стадии производства.