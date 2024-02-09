Звезда "Слова пацана" Кологривый может сыграть молодого Жириновского
На роль его порекомендовал депутат от ЛДПР
09 февраля 2024, 08:32, ИА Амител
Депутат Тюменской областной Думы от ЛДПР Иван Вершинин заявил о том, что звезда "Слова пацана" Никита Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в фильме о политике. Пост об этом он опубликовал в соцсетях.
Вершинин отметил, что Кологривый внешне похож на Жириновского, а также имеет общие с ним черты характера. Депутат предположил, что этот актер мог бы вжиться в роль политика и понять ее.
Режиссер будущего фильма Александр Баранов в ответ на это сказал, что пока еще не думал об исполнителе главной роли, потому что кино на слишком ранней стадии производства.
"Дойдет очередь до кастинга, тогда будем думать. То, что похож – да, я видел, что похож. Показали фотографии, по фотографиям очень похож, но надо смотреть, как на самом деле", – сказал режиссер изданию "Ридус".
08:35:52 09-02-2024
какой же он отвратительный
08:44:33 09-02-2024
Человек «словивший звезду». Неумный, истеричный, обиженный на окружающих, но при этом смотрящий на всех с высока, своим негативным высказыванием в сторону коллег по актерскому цеху, Кологривый лишь обесценивает себя как человека и как личность. Ни один уважающий себя актер не станет дурно высказываться о работе своего коллеги - как минимум, это не этично, как максимум, это очень глупо и невоспитанно... Для человека, который хвалится направо и налево своим актерским образованием и осуждает своих коллег за неимением его, слишком слабое речевое развитие.
08:56:36 09-02-2024
Гость (08:44:33 09-02-2024) Человек «словивший звезду». Неумный, истеричный, обиженный н... В общем Калогривый!?
08:52:23 09-02-2024
Такой же мерзкий, как и сам фильм...
09:03:08 09-02-2024
Единственная роль что ему подошла - Ивана дурака, только таких и играть.